Як захистити свої колеса: секрети вибору секретних болтів для автомобіля

Вкрасти колеса з авто, що живе на вулиці, недобрі люди можуть будь-якої ночі. Розповідаємо подробиці про найдоступніший спосіб захиститись від колісних злодюжок.

Такі вже реалії життя, причому не тільки нашого, українського, а й європейського також: колеса з їхніми легкосплавними дисками та часом з не менш дорогими шинами (наприклад, швидкісними зимовими) є слабозахищеним елементом автомобіля. Часто навіть сучасні охоронні системи не захищають машину від крадіжки коліс – якщо злодій достатньо кваліфікований, він може зняти колеса так, що датчики удару та нахилу не здійматимуть тривогу.

Тому багато хто з водіїв вдається до такого захисту як секретні болти – або гайки, в залежності від конструкції маточин автомобіля.

Як працюють болти-"секретки"?

Такі болти – це механічний захист у форматі штатного кріплення колеса, але яке можна відкрутити тільки за наявності спеціального інструменту. Власне, секрет саме у формі голівки болта (гайки) до якої не підходить стандартний балонний ключ. Відтак, разом з комплектом з чотирьох-п’яти болтів водій отримує той самий спецключ.

Не всі знають, що крім суто механічного захисту болти-секретки створюють злочинцеві ще один бар’єр – психологічний. Власне, це стосується кожного механічного протиугонного захисту. Коли зловмисник бачить на машині той чи інший пристрій, спрямований проти нього, він усвідомлює, що для нього це означає додатковий час на обхід цього бар’єру. А значить, збільшується ризик, що його захоплять на гарячому – і через це крадій часто відмовляється від "роботи" з даним авто – на користь іншого, де таких додаткових перешкод немає.

Звісно, злочинці мають свої методи для боротьби з секретними болтами, але і думка конструкторів не стоїть на місці. До того ж, повторимося, часто спрацьовує не стільки технічна складність нестандартної головки та відмички до нього, скільки принциповий для крадія фактор часу, який треба витратити на подолання бар’єру.

Яку секретку для коліс вибрати

Оскільки маточини і колеса в різних моделей відрізняються, при виборі нестандартного кріплення для колеса треба враховувати не тільки протикримінальну стійкість, а й геометрію. Ну і ціна також важлива – врешті решт, комплект секретних болтів/гайок не може коштувати більше, ніж самі колеса у зборі.

Розміри . Принципове значення має довжина болта, його діаметр та крок різьби. По-друге – тип сполучення бовта (гайки) з диском: конус, сфера або пласка поверхня. І не забудьте, що на ваших зимових та літніх дисках можуть використовуватись болти з різною геометрією.

. Принципове значення має довжина болта, його діаметр та крок різьби. По-друге – тип сполучення бовта (гайки) з диском: конус, сфера або пласка поверхня. І не забудьте, що на ваших зимових та літніх дисках можуть використовуватись болти з різною геометрією. Надійність секретної частини . Треба щоб нестандартну головку болта, по-перше, не можна було захопити та провернути жодним інструментом – розвідним ключем, кліщами, трубним ключем, голівкою більшого номіналу тощо. Контури граней не мають бути схожі на стандартний бовт, фігурні вирізи секретної частини не повинні бути глибокими, аби в них не вийшло забити міцну викрутку, щоби провернути її добрим ключем.

. Треба щоб нестандартну головку болта, по-перше, не можна було захопити та провернути жодним інструментом – розвідним ключем, кліщами, трубним ключем, голівкою більшого номіналу тощо. Контури граней не мають бути схожі на стандартний бовт, фігурні вирізи секретної частини не повинні бути глибокими, аби в них не вийшло забити міцну викрутку, щоби провернути її добрим ключем. Двоє ключів. Один ключ – це не тільки незручно, а й небезпечно. А що ви робитимете, якщо загубите десь один-єдиний ключ? Якщо їх буде в комплекті два, один будете тримати вдома, другий – у потаємному місці в машині.

Коротко

Занепокоєні антивандальними якостями секреток, автомобілісти часто забувають, що вони мають бути більш-менш зручними у користуванні. І до того ж – достатньо міцними, щоб прослужити власнику не рік-два , а бодай п’ять-вісім. Між тим, використання низькоякісної сталі – найпростіший для виробника спосіб зекономити на вартості цього виробу. І якщо вам трапиться якісь максимально бюджетний варіант, ви ризикуєте одного разу потрапити у неприємість, коли не можете поміняти, наприклад, пробите колесо десь у дорозі, далеко від дому і СТО.

Водій випробовує свої секретки як мінімум двічі на рік – при сезонній зміні гуми. І це не рахуючи можливих проколів колеса у дорозі та ремонтів ходової, коли механікам доводиться демонтувати колеса. Тобто заощаджувати кошти на придбанні секретних болтів якщо і можна, то з великою обережністю.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.