Як захистити себе від вигорання на роботі: корисні поради

Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад 280 мільйонів людей по всьому світу мають депресивні розлади. Багато з цих випадків пов'язані з професійним вигоранням і стресовими ситуаціями на робочих місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Центру громадського здоров’я.
Як самостійно підтримувати своє психічне здоров'я на роботі:
Остання порада стосуватиметься хобі. Приділяйте час захопленням, які приносять радість та дають відчуття самореалізації поза роботою.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як попередити вигорання працівників у компанії.
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