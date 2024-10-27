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Як захистити себе від вигорання на роботі: корисні поради

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад 280 мільйонів людей по всьому світу мають депресивні розлади. Багато з цих випадків пов'язані з професійним вигоранням і стресовими ситуаціями на робочих місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Центру громадського здоров’я.

Як самостійно підтримувати своє психічне здоров'я на роботі:

  • плануйте робочий день. Для зменшення стресу важливо чітко організовувати свій час, визначаючи пріоритети і послідовність виконання завдань;
  • створюйте зручне робоче середовище. Комфортне та організоване робоче місце сприяє підвищенню продуктивності та знижує візуальне напруження;
  • влаштовуйте перерви. Регулярно робіть короткі перерви, щоб зменшити рівень стресу і покращити концентрацію. Раз на годину чи дві підіймайтеся і розминайтеся;
  • покращуйте емоційну грамотність. Навчіться розпізнавати та контролювати свої емоції через практику медитації, майндфулнес або захоплення хобі;
  • підтримуйте фізичне здоров'я. Збалансоване харчування, повноцінний сон та рухова активність - це основа гарного самопочуття. Навіть коротка зарядка чи прогулянка під час обідньої перерви піднімають настрій;
  • будуйте відносини з колегами. Спілкування з колегами допомагає розв'язувати робочі труднощі та отримувати підтримку;
  • розділяйте роботу і особистий час. Важливо встановлювати межі між робочими та особистими справами, навіть якщо працюєте віддалено. Вимикайте робочі повідомлення після закінчення робочого дня;
  • звертайтеся по допомогу. Якщо стрес стає надто інтенсивним, не соромтеся звернутися до спеціаліста з ментального здоров'я - це так само важливо, як і звернення до лікаря при фізичному болі.

Остання порада стосуватиметься хобі. Приділяйте час захопленням, які приносять радість та дають відчуття самореалізації поза роботою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як попередити вигорання працівників у компанії.

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Мінстерство охорони здоров'я України