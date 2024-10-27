Как защитить себя от выгорания на работе: полезные советы

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, более 280 миллионов людей по всему миру имеют депрессивные расстройства. Многие из этих случаев связаны с профессиональным выгоранием и стрессовыми ситуациями на рабочих местах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра общественного здоровья.
Как самостоятельно поддерживать свое психическое здоровье на работе:
Последний совет будет касаться хобби. Уделяйте время увлечениям, которые приносят радость и дают ощущение самореализации вне работы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как предупредить выгорание работников в компании.
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