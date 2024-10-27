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Как защитить себя от выгорания на работе: полезные советы

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, более 280 миллионов людей по всему миру имеют депрессивные расстройства. Многие из этих случаев связаны с профессиональным выгоранием и стрессовыми ситуациями на рабочих местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра общественного здоровья.

Как самостоятельно поддерживать свое психическое здоровье на работе:

  • планируйте рабочий день. Для уменьшения стресса важно четко организовывать свое время, определяя приоритеты и последовательность выполнения задач;
  • создавайте удобную рабочую среду. Комфортное и организованное рабочее место способствует повышению производительности и снижает визуальное напряжение;
  • устраивайте перерывы. Регулярно делайте короткие перерывы, чтобы уменьшить уровень стресса и улучшить концентрацию. Раз в час или два поднимайтесь и разминайтесь;
  • улучшайте эмоциональную грамотность. Научитесь распознавать и контролировать свои эмоции через практику медитации, майндфулнес или увлечение хобби;
  • поддерживайте физическое здоровье. Сбалансированное питание, полноценный сон и двигательная активность - это основа хорошего самочувствия. Даже короткая зарядка или прогулка во время обеденного перерыва поднимают настроение;
  • стройте отношения с коллегами. Общение с коллегами помогает решать рабочие трудности и получать поддержку;
  • разделяйте работу и личное время. Важно устанавливать границы между рабочими и личными делами, даже если работаете удаленно. Выключайте рабочие сообщения после окончания рабочего дня;
  • обращайтесь за помощью. Если стресс становится слишком интенсивным, не стесняйтесь обратиться к специалисту по ментальному здоровью - это так же важно, как и обращение к врачу при физической боли.

Последний совет будет касаться хобби. Уделяйте время увлечениям, которые приносят радость и дают ощущение самореализации вне работы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как предупредить выгорание работников в компании.

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Министерство здравоохранения Украины