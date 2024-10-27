Як захистити себе від вигорання на роботі: корисні поради

Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад 280 мільйонів людей по всьому світу мають депресивні розлади. Багато з цих випадків пов'язані з професійним вигоранням і стресовими ситуаціями на робочих місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Центру громадського здоров’я.

Як самостійно підтримувати своє психічне здоров'я на роботі: плануйте робочий день . Для зменшення стресу важливо чітко організовувати свій час, визначаючи пріоритети і послідовність виконання завдань;

. Для зменшення стресу важливо чітко організовувати свій час, визначаючи пріоритети і послідовність виконання завдань; створюйте зручне робоче середовище . Комфортне та організоване робоче місце сприяє підвищенню продуктивності та знижує візуальне напруження;

. Комфортне та організоване робоче місце сприяє підвищенню продуктивності та знижує візуальне напруження; влаштовуйте перерви . Регулярно робіть короткі перерви, щоб зменшити рівень стресу і покращити концентрацію. Раз на годину чи дві підіймайтеся і розминайтеся;

. Регулярно робіть короткі перерви, щоб зменшити рівень стресу і покращити концентрацію. Раз на годину чи дві підіймайтеся і розминайтеся; покращуйте емоційну грамотність . Навчіться розпізнавати та контролювати свої емоції через практику медитації, майндфулнес або захоплення хобі;

. Навчіться розпізнавати та контролювати свої емоції через практику медитації, майндфулнес або захоплення хобі; підтримуйте фізичне здоров'я . Збалансоване харчування, повноцінний сон та рухова активність - це основа гарного самопочуття. Навіть коротка зарядка чи прогулянка під час обідньої перерви піднімають настрій;

. Збалансоване харчування, повноцінний сон та рухова активність - це основа гарного самопочуття. Навіть коротка зарядка чи прогулянка під час обідньої перерви піднімають настрій; будуйте відносини з колегами . Спілкування з колегами допомагає розв'язувати робочі труднощі та отримувати підтримку;

. Спілкування з колегами допомагає розв'язувати робочі труднощі та отримувати підтримку; розділяйте роботу і особистий час . Важливо встановлювати межі між робочими та особистими справами, навіть якщо працюєте віддалено. Вимикайте робочі повідомлення після закінчення робочого дня;

. Важливо встановлювати межі між робочими та особистими справами, навіть якщо працюєте віддалено. Вимикайте робочі повідомлення після закінчення робочого дня; звертайтеся по допомогу. Якщо стрес стає надто інтенсивним, не соромтеся звернутися до спеціаліста з ментального здоров'я - це так само важливо, як і звернення до лікаря при фізичному болі. Остання порада стосуватиметься хобі. Приділяйте час захопленням, які приносять радість та дають відчуття самореалізації поза роботою.