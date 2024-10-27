Як захистити себе від вигорання на роботі: корисні поради
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Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад 280 мільйонів людей по всьому світу мають депресивні розлади. Багато з цих випадків пов'язані з професійним вигоранням і стресовими ситуаціями на робочих місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Центру громадського здоров’я.
Як самостійно підтримувати своє психічне здоров'я на роботі:
- плануйте робочий день. Для зменшення стресу важливо чітко організовувати свій час, визначаючи пріоритети і послідовність виконання завдань;
- створюйте зручне робоче середовище. Комфортне та організоване робоче місце сприяє підвищенню продуктивності та знижує візуальне напруження;
- влаштовуйте перерви. Регулярно робіть короткі перерви, щоб зменшити рівень стресу і покращити концентрацію. Раз на годину чи дві підіймайтеся і розминайтеся;
- покращуйте емоційну грамотність. Навчіться розпізнавати та контролювати свої емоції через практику медитації, майндфулнес або захоплення хобі;
- підтримуйте фізичне здоров'я. Збалансоване харчування, повноцінний сон та рухова активність - це основа гарного самопочуття. Навіть коротка зарядка чи прогулянка під час обідньої перерви піднімають настрій;
- будуйте відносини з колегами. Спілкування з колегами допомагає розв'язувати робочі труднощі та отримувати підтримку;
- розділяйте роботу і особистий час. Важливо встановлювати межі між робочими та особистими справами, навіть якщо працюєте віддалено. Вимикайте робочі повідомлення після закінчення робочого дня;
- звертайтеся по допомогу. Якщо стрес стає надто інтенсивним, не соромтеся звернутися до спеціаліста з ментального здоров'я - це так само важливо, як і звернення до лікаря при фізичному болі.
Остання порада стосуватиметься хобі. Приділяйте час захопленням, які приносять радість та дають відчуття самореалізації поза роботою.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як попередити вигорання працівників у компанії.
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