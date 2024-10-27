Как защитить себя от выгорания на работе: полезные советы

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, более 280 миллионов людей по всему миру имеют депрессивные расстройства. Многие из этих случаев связаны с профессиональным выгоранием и стрессовыми ситуациями на рабочих местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра общественного здоровья.

Как самостоятельно поддерживать свое психическое здоровье на работе: планируйте рабочий день. Для уменьшения стресса важно четко организовывать свое время, определяя приоритеты и последовательность выполнения задач;

создавайте удобную рабочую среду. Комфортное и организованное рабочее место способствует повышению производительности и снижает визуальное напряжение;

устраивайте перерывы. Регулярно делайте короткие перерывы, чтобы уменьшить уровень стресса и улучшить концентрацию. Раз в час или два поднимайтесь и разминайтесь;

улучшайте эмоциональную грамотность. Научитесь распознавать и контролировать свои эмоции через практику медитации, майндфулнес или увлечение хобби;

поддерживайте физическое здоровье. Сбалансированное питание, полноценный сон и двигательная активность - это основа хорошего самочувствия. Даже короткая зарядка или прогулка во время обеденного перерыва поднимают настроение;

стройте отношения с коллегами. Общение с коллегами помогает решать рабочие трудности и получать поддержку;

разделяйте работу и личное время. Важно устанавливать границы между рабочими и личными делами, даже если работаете удаленно. Выключайте рабочие сообщения после окончания рабочего дня;

обращайтесь за помощью. Если стресс становится слишком интенсивным, не стесняйтесь обратиться к специалисту по ментальному здоровью - это так же важно, как и обращение к врачу при физической боли. Последний совет будет касаться хобби. Уделяйте время увлечениям, которые приносят радость и дают ощущение самореализации вне работы.