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Українців закликали перевіряти рахунки за комуналку: навіщо це потрібно

Фото: Держспоживслужба повернула українцям понад 1,6 млн грн (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Держспоживслужба провела 203 позапланові перевірки комунальних підприємств та виявила порушення на мільйони гривень. В результаті накладено штрафи, складено розпорядження, а споживачам повернуто понад 1,6 млн грн за необґрунтовано нараховані суми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Держпродспоживслужба допомагає уникнути переплат за комунальні послуги: результати перевірок

З початком опалювального сезону українцям слід уважніше перевіряти рахунки за житлово-комунальні послуги. Держпродспоживслужба продовжує захищати споживачів від необґрунтованих нарахувань, здійснюючи позапланові перевірки.

З квітня 2024 року служба провела 203 перевірки на ринку комунальних послуг. У результаті:

  • застосовано адміністративно-господарські санкції на 3,18 млн грн;
  • виявлено обрахування громадян на понад 1,3 млн грн, які вдалося уникнути завдяки перевіркам;
  • до відповідальності притягнуто 124 посадовці, на яких накладено штрафи на суму понад 236 тис. грн.

Відшкодовано понад 1,6 млн грн споживачам

Для усунення порушень складено 94 приписи, що дозволило привести тарифи у відповідність до законодавства. Загалом до державного бюджету надійшло 3,4 млн грн, а споживачам відшкодовано понад 1,6 млн грн.

Куди звертатися у разі помилок у рахунках

Якщо споживач виявив помилку у розрахунках чи має сумніви щодо тарифів, він може звернутися до Держпродспоживслужби одним із способів:

  • Онлайн: заповнити форму на сайті Держпродспоживслужби;
  • Електронною поштою: надіслати звернення на econsumer-info@dpss.gov.ua;
  • Поштою: адреса - вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

“Держпродспоживслужба активно співпрацює з місцевими органами влади, щоб запобігти завищенню тарифів. Ми прагнемо забезпечити прозорість розрахунків, адже це гарантує фінансову безпеку споживачів та стабільність ринку”,- зазначив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

 

Нагадаємо,що мешканці Києва, які накопичили борги за спожиті житлово-комунальні послуги, мають можливість оплачувати таку заборгованість частинами.

Крім того, деякі українці можуть отримати пільгу на оплату комунальних послуг. Також надаються пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.

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