Украинцев призвали проверять счета за коммуналку: зачем это нужно

Госпотребслужба помогает избежать переплат за коммунальные услуги: результаты проверок

С началом отопительного сезона украинцам следует внимательнее проверять счета за жилищно-коммунальные услуги. Госпотребслужба продолжает защищать потребителей от необоснованных начислений, проводя внеплановые проверки.

С апреля 2024 года служба провела 203 проверки на рынке коммунальных услуг. В результате:

применены административно-хозяйственные санкции на сумму 3,18 млн грн;

выявлены случаи завышения платежей гражданам на сумму более 1,3 млн грн, которых удалось избежать благодаря проверкам;

к ответственности привлечены 124 должностных лица, на которых наложены штрафы на сумму более 236 тыс. грн.

Возмещено более 1,6 млн грн потребителям

Для устранения нарушений составлено 94 предписания, что позволило привести тарифы в соответствие с законодательством. Всего в государственный бюджет поступило 3,4 млн грн, а потребителям возвращено более 1,6 млн грн.

Куда обращаться в случае ошибок в счетах

Если потребитель обнаружил ошибку в расчетах или сомневается в правильности начислений, он может обратиться в Госпотребслужбу одним из следующих способов:

Онлайн : заполнить форму на сайте Госпотребслужбы;

: заполнить форму на сайте Госпотребслужбы; Электронной почтой : отправить обращение на econsumer-info@dpss.gov.ua;

: отправить обращение на econsumer-info@dpss.gov.ua; Почтой: адрес — ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001.

“Госпродпотребслужба активно сотрудничает с местными органами власти, чтобы предотвратить завышение тарифов. Мы стремимся обеспечить прозрачность расчетов, ведь это гарантирует финансовую безопасность потребителей и стабильность рынка”, - отметил заместитель главы Госпотребслужбы Андрей Крейтoр.