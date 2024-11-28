Украинцев призвали проверять счета за коммуналку: зачем это нужно

Госпотребслужба провела 203 внеплановые проверки коммунальных предприятий и выявила нарушения на миллионы гривен. В результате наложены штрафы, составлены предписания, а потребителям возвращено более 1,6 млн грн за необоснованно начисленные суммы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпотребслужбу.
С началом отопительного сезона украинцам следует внимательнее проверять счета за жилищно-коммунальные услуги. Госпотребслужба продолжает защищать потребителей от необоснованных начислений, проводя внеплановые проверки.
С апреля 2024 года служба провела 203 проверки на рынке коммунальных услуг. В результате:
Для устранения нарушений составлено 94 предписания, что позволило привести тарифы в соответствие с законодательством. Всего в государственный бюджет поступило 3,4 млн грн, а потребителям возвращено более 1,6 млн грн.
Если потребитель обнаружил ошибку в расчетах или сомневается в правильности начислений, он может обратиться в Госпотребслужбу одним из следующих способов:
“Госпродпотребслужба активно сотрудничает с местными органами власти, чтобы предотвратить завышение тарифов. Мы стремимся обеспечить прозрачность расчетов, ведь это гарантирует финансовую безопасность потребителей и стабильность рынка”, - отметил заместитель главы Госпотребслужбы Андрей Крейтoр.
Напомним,что жители Киева, которые накопили долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги, имеют возможность оплачивать такую задолженность по частям.
Кроме того, некоторые украинцы могут получить льготы на оплату коммунальных услуг. Также предоставляются льготы на покупку твердого топлива и сжиженного газа.