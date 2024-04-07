Як захистити імунітет немовляти у перші тижні: поради МОЗ

Поява дитини в родині може викликати в батьків страх зробити щось не так або не врахувати те, що може нести загрозу здоров'ю малюка. Тому Міністерство охорони здоров'я наголошує на особливо ретельному піклуванню про захист імунітету нового члена сім'ї і вакцинуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

Імунна система новонародженого лише знайомиться з усіма загрозами навколишнього світу. З часом і дорослішанням імунітет буде функціонувати ефективніше й долатиме небезпеки краще. У перші ж тижні варто особливо подбати про захист, а саме:

про дотримання дорослими гігієни рук;

про ізоляцію хворих дорослих;

про грудне вигодовування - з грудним молоком дитина отримує не тільки поживні речовини, але й фактори захисту від інфекцій;

про вакцинацію близького оточення малюка від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом (грип, Covid, кір, кашлюк та інші).

Ці дії дозволять створити такий собі "кокон", який захищатиме дитину.

У міністерстві наголошують, що правило "краще маленьким перехворіти" не діє. Що раніше дитина інфікується, то складніше їй буде впоратись із хворобою через незрілу імунну систему. Це може призвести до серйозних ускладнень і наслідків для здоров'я на все життя.