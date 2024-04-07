ua en ru
Вс, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как защитить иммунитет младенца в первые недели: советы Минздрава

Украина, Воскресенье 07 апреля 2024 01:24
UA EN RU
Как защитить иммунитет младенца в первые недели: советы Минздрава Фото: Минздрав дал советы по защите иммунитета младенца (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Появление ребенка в семье может вызвать у родителей страх сделать что-то не так или не учесть то, что может нести угрозу здоровью малыша. Поэтому Министерство здравоохранения настаивается на особо тщательной заботе о защите иммунитета нового члена семьи и вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.

Иммунная система новорожденного только знакомится со всеми угрозами окружающего мира. Со временем и взрослением иммунитет будет функционировать эффективнее и преодолевать опасности лучше. В первые же недели стоит особенно позаботиться о защите, а именно:

  • о соблюдении взрослыми гигиены рук;
  • об изоляции больных взрослых;
  • о грудном вскармливании - с грудным молоком ребенок получает не только питательные вещества, но и факторы защиты от инфекций;
  • о вакцинации близкого окружения малыша от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем (грипп, Covid, корь, коклюш и другие).

Эти действия позволят создать некий "кокон", который будет защищать ребенка.

В министерстве отмечают, что правило "лучше в детстве переболеть" не действует. Чем раньше ребенок заразится, тем сложнее ему будет справиться с болезнью из-за незрелой иммунной системы. Это может привести к серьезным осложнениям и последствиям для здоровья на всю жизнь.

Напомним, что вакцины, которыми в Украине прививают от гриппа, являются инактивированными, то есть их можно сочетать со всеми другими прививками. Исключением является вакцина БЦЖ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Дети Врачи
NEWS
Зеленский: для контрнаступления у нас нет снарядов, только для защиты
Зеленский: для контрнаступления у нас нет снарядов, только для защиты
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС