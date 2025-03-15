Як захистити дитину від булінгу: поради від Нацполіції

Булінг - це серйозна проблема, яка виходить далеко за межі звичайних дитячих конфліктів. Це цілеспрямоване насильство, яке може завдати значної шкоди психологічному та фізичному стану дитини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

Якщо вирішити проблему на рівні школи не вдалося, звертайтеся до поліції або телефонуйте на оперативну лінію 102.

Якщо ваша дитина стала жертвою булінгу, дійте наступним чином:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами освітнього омбудсмена Надаї Лещик, штрафи за булінг можуть зрости до 10 тисяч гривень.

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