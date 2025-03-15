Як захистити дитину від булінгу: поради від Нацполіції
Булінг - це серйозна проблема, яка виходить далеко за межі звичайних дитячих конфліктів. Це цілеспрямоване насильство, яке може завдати значної шкоди психологічному та фізичному стану дитини
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.
Булінг має кілька ознак:
- систематичність, тобто дії повторюються регулярно;
- наявність трьох сторін: кривдника (булера), жертви (потерпілого) та спостерігачів;
- наслідки, такі як психічна або фізична шкода, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника або соціальна ізоляція.
Існують різні види булінгу:
- фізичний (штовхання, бійки, підніжки, нанесення тілесних ушкоджень);
- психологічний (принизливі погляди, жести, поширення образливих чуток, ізоляція, погрози);
- економічний (крадіжки, пошкодження речей, вимагання грошей);
- сексуальний (образливі жести, прізвиська, погрози, принизливі чутки сексуального характеру);
- кібербулінг (приниження через електронні пристрої або в Інтернеті).
Якщо ваша дитина стала жертвою булінгу, дійте наступним чином:
- поговоріть із дитиною, вислухайте її та покажіть свою готовність допомогти;
- запропонуйте способи вирішення ситуації;
- поясніть, до кого дитина може звертатися за допомогою (психолог, учителі, керівництво школи, охорона, поліція);
- повідомте адміністрацію навчального закладу про ситуацію та вимагайте її вирішення.
Якщо вирішити проблему на рівні школи не вдалося, звертайтеся до поліції або телефонуйте на оперативну лінію 102.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами освітнього омбудсмена Надаї Лещик, штрафи за булінг можуть зрости до 10 тисяч гривень.
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