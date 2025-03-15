Как защитить ребенка от буллинга: советы от Нацполиции
Буллинг - это серьезная проблема, которая выходит далеко за пределы обычных детских конфликтов. Это целенаправленное насилие, которое может нанести значительный вред психологическому и физическому состоянию ребенка
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины.
Буллинг имеет несколько признаков:
- систематичность, то есть действия повторяются регулярно;
- наличие трех сторон: обидчика (буллера), жертвы (потерпевшего) и наблюдателей;
- последствия, такие как психический или физический вред, унижение, страх, тревога, подчинение потерпевшего интересам обидчика или социальная изоляция.
Существуют различные виды буллинга:
- физический (толкание, драки, подножки, нанесение телесных повреждений);
- психологический (унизительные взгляды, жесты, распространение оскорбительных слухов, изоляция, угрозы);
- экономический (кражи, повреждение вещей, вымогательство денег);
- сексуальный (оскорбительные жесты, прозвища, угрозы, унизительные слухи сексуального характера);
- кибербуллинг (унижение через электронные устройства или в Интернете).
Если ваш ребенок стал жертвой буллинга, действуйте следующим образом:
- поговорите с ребенком, выслушайте его и покажите свою готовность помочь;
- предложите способы решения ситуации;
- объясните, к кому ребенок может обращаться за помощью (психолог, учителя, руководство школы, охрана, полиция);
- сообщите администрации учебного заведения о ситуации и требуйте ее решения.
Если решить проблему на уровне школы не удалось, обращайтесь в полицию или звоните на оперативную линию 102.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам образовательного омбудсмена Надаи Лещик, штрафы за буллинг могут вырасти до 10 тысяч гривен.
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