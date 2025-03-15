Как защитить ребенка от буллинга: советы от Нацполиции

Буллинг - это серьезная проблема, которая выходит далеко за пределы обычных детских конфликтов. Это целенаправленное насилие, которое может нанести значительный вред психологическому и физическому состоянию ребенка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины.

Если решить проблему на уровне школы не удалось, обращайтесь в полицию или звоните на оперативную линию 102.

Если ваш ребенок стал жертвой буллинга, действуйте следующим образом:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам образовательного омбудсмена Надаи Лещик, штрафы за буллинг могут вырасти до 10 тысяч гривен.

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