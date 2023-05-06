Як захистити банківські картки та рахунки від шахраїв: що радять поліцейські

Шахрайство є серйозною проблемою у теперішній час, коли громадяни все частіше надають перевагу безготівковим платежам, розрахункам та купівлі онлайн. Користуючись цим зловмисники розробляють різні схеми й таким чином виманюють у жертв необхідні дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву від правоохоронців.
У поліції закликають - відчувши небезпеку або потрапивши у нестандартну ситуацію, будьте пильними та керуйтесь здоровим глуздом. Не дайте шахраям ошукати себе.
Правоохоронці дали декілька порад, які можуть допомогти захиститися від шахрайських дій:
У випадку, якщо вами зацікавились шахраї, негайно повідомляйте про це у поліцію на оперативну лінію 102.
Нагадаємо, нещодавно українців попередили про шахраїв, які телефонують під виглядом міжнародної організації.
Також РБК-Україна пояснювало, про які заходи безпеки треба знати, щоб не втратити заощадження на рахунках.
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