Як захистити банківські картки та рахунки від шахраїв: що радять поліцейські

У поліції закликають - відчувши небезпеку або потрапивши у нестандартну ситуацію, будьте пильними та керуйтесь здоровим глуздом. Не дайте шахраям ошукати себе.

Як захистити банківські картки та рахунки від шахраїв

Правоохоронці дали декілька порад, які можуть допомогти захиститися від шахрайських дій:

Надійно зберігайте та не розголошуйте PIN-код до своєї платіжної картки. Регулярно змінюйте PIN-код. При введенні PIN-коду обов’язково прикривайте клавіатуру, щоб його неможливо було зчитати за допомогою встановленої шахраями мікровідеокамери.

Регулярно змінюйте PIN-код. При введенні PIN-коду обов’язково прикривайте клавіатуру, щоб його неможливо було зчитати за допомогою встановленої шахраями мікровідеокамери. Створіть складний пароль до електронної пошти, соцмереж та інтернет-банкінгу. Складний пароль може містити 8 і більше символів, прописні та малі літери, цифри та спеціальні символи. Створюйте унікальний пароль для кожного сервісу. Не використовуйте загальновідомі комбінації паролів або особисту інформацію.

Складний пароль може містити 8 і більше символів, прописні та малі літери, цифри та спеціальні символи. Створюйте унікальний пароль для кожного сервісу. Не використовуйте загальновідомі комбінації паролів або особисту інформацію. Не розголошуйте усі реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на рахунку. 16-значний номер картки - єдине, що ви можете повідомити за телефоном. Тримайте в секреті 3 цифри на зворотній стороні картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.

Тримайте в секреті 3 цифри на зворотній стороні картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів. Підключайте SMS-сповiщення стосовно операцiй з платiжною карткою. Виберiть iндивiдуальнi лiмiти на операції з вашою платiжною карткою. Використовуйте вiртуальну картку для розрахункiв в Iнтернетi.

Виберiть iндивiдуальнi лiмiти на операції з вашою платiжною карткою. Використовуйте вiртуальну картку для розрахункiв в Iнтернетi. Купуйте онлайн на перевірених сайтах. Перевіряйте сайти за допомогою сервісу "STOP FRAUD" кіберполіції або сервісу "Black List".

У випадку, якщо вами зацікавились шахраї, негайно повідомляйте про це у поліцію на оперативну лінію 102.

Нагадаємо, нещодавно українців попередили про шахраїв, які телефонують під виглядом міжнародної організації.

Також РБК-Україна пояснювало, про які заходи безпеки треба знати, щоб не втратити заощадження на рахунках.

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