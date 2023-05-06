Как защитить банковские карты и счета от мошенников: что советуют полицейские

Мошенничество является серьезной проблемой в настоящее время, когда граждане все чаще предпочитают безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн. Пользуясь этим злоумышленники разрабатывают разные схемы и таким образом выманивают у жертв необходимые данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление от правоохранителей.
В полиции призывают - почувствовав опасность или попав в нестандартную ситуацию, будьте внимательны и руководствуйтесь здравым смыслом. Не дайте мошенникам обмануть себя.
Правоохранители дали несколько советов, которые могут помочь защититься от мошеннических действий:
В случае, если вы заинтересовались мошенниками, немедленно сообщайте об этом в полицию на оперативную линию 102.
Напомним, недавно украинцев предупредили о мошенниках, которые звонят по телефону под видом международной организации.
Также РБК-Украина объясняло, о каких мерах безопасности нужно знать, чтобы не потерять сбережения на счетах.
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