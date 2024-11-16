Як захистити акаунти в соцмережах та месенджерах від зламу: рекомендації Кіберполіції

Після переходу за такими посиланнями користувачі вводять свої логіни та паролі, що стають доступними шахраям. Зокрема, зловмисники надсилають фейкові повідомлення, що нагадують сповіщення від Instagram про отримання верифікації (блакитний бейдж), таким чином виманюючи дані.

Після отримання доступу шахраї починають розсилати підписникам власника акаунту повідомлення з проханням позичити гроші на їхні картки, зазначаючи різні суми.

Як запобігти зламу акаунтів:

Використовуйте складні та унікальні паролі. Кожен акаунт має бути захищений різним паролем.

Увімкніть двофакторну автентифікацію. Це вимагатиме введення додаткового коду для входу, що з’являється на вашому телефоні, електронній пошті або у відповідному додатку.

Уникайте підозрілих посилань. Не натискайте на посилання, які викликають сумнів, і не вводьте свої дані на невідомих сайтах.

Зберігайте логіни та паролі в секреті. Переконайтеся, що ви не вводите дані на сумнівних сайтах. Перевіряйте адресу вебсторінки, оскільки навіть незначні відмінності можуть свідчити про фішинг.

Що робити, якщо отримали повідомлення з проханням позичити гроші від друга:

Задайте особисте питання. Попросіть друга відповісти на питання, яке можуть знати лише ви обоє. Це допоможе викрити шахрая.

Перевірте, зателефонувавши за знайомим номером. Використовуйте перевірений номер телефону, а не той, що вказаний у зламаному акаунті, адже зловмисники могли його змінити.

Дотримуючись цих порад, можна значно знизити ризик зламу та захистити свої дані від шахраїв.