Як захистити акаунти в соцмережах та месенджерах від зламу: рекомендації Кіберполіції

Останнім часом шахраї все частіше атакують акаунти користувачів у соцмережах та месенджерах. Вони використовують фішингові посилання, які маскують під пропозиції участі в конкурсах, голосуваннях або під вакансії для роботи онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Краматорської міськради.
Після переходу за такими посиланнями користувачі вводять свої логіни та паролі, що стають доступними шахраям. Зокрема, зловмисники надсилають фейкові повідомлення, що нагадують сповіщення від Instagram про отримання верифікації (блакитний бейдж), таким чином виманюючи дані.
Після отримання доступу шахраї починають розсилати підписникам власника акаунту повідомлення з проханням позичити гроші на їхні картки, зазначаючи різні суми.
Як запобігти зламу акаунтів:
Що робити, якщо отримали повідомлення з проханням позичити гроші від друга:
Дотримуючись цих порад, можна значно знизити ризик зламу та захистити свої дані від шахраїв.
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