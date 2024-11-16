Как защитить аккаунты в соцсетях и мессенджерах от взлома: рекомендации Киберполиции

В последнее время мошенники все чаще атакуют аккаунты пользователей в соцсетях и мессенджерах. Они используют фишинговые ссылки, маскируемые под предложения участия в конкурсах, голосованиях или под вакансии для работы онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского горсовета.
После перехода по таким ссылкам пользователи вводят свои логины и пароли, которые становятся доступными мошенникам. В частности, злоумышленники посылают фейковые сообщения, напоминающие уведомления от Instagram о получении верификации (голубой бейдж), таким образом выманивая данные.
После получения доступа мошенники начинают рассылать подписчикам владельца аккаунта уведомление с просьбой одолжить деньги на их карточки, указывая разные суммы.
Как предотвратить излом аккаунтов:
Что делать, если получили уведомление с просьбой одолжить деньги от друга:
Следуя этим советам, можно значительно снизить риск излома и защитить свои данные от мошенников.
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