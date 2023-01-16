Як західна техніка може змінити хід війни: відповідь експерта

Експерт вважає, що Leopard та Bradley можуть стати "game changer" у протистоянні з російськими окупантами.

"Це те, що може нам допомогти, посилити наші позиції та змінити хід війни", - сказав Мусієнко.

Водночас Україні загалом для наступу потрібна броньована техніка. Експерт пояснив, що "броня" заходить на територію після артилерійської зачистки, тому вона потрібна у великих кількостях.

"Якщо ми говоримо про контрнаступ, звісно, потрібна "броня". Це важливіше. Для оборони потрібна артилерія. Вона теж відіграє роль при наступі, але зараз нам треба наростити "броню", - додав Мусієнко.

Варто зазначити, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що для перемоги Україні необхідні 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Останніми тижнями західні партнери активізувалися щодо військової допомоги і пообіцяли надати для ЗСУ саме бронетехніку. Йдеться про бронемашини Bradley, легкі танки AMX-10RC, бронетранспортери Bastion та БМП Marder.