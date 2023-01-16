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Как западная техника может изменить ход войны: ответ эксперта

Фото: танки Leopard и бронемашины Bradley могут изменить ход войны в Украине (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Бронированная техника, которую Украине предоставят западные партнеры, может помочь Украине изменить ход войны. В частности, речь идет о танках Leopard и бронемашине Bradley.

Об этом для материала РБК-Украина "Оружие, которое изменит войну. Что Запад может предоставить Украине для победы над РФ" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Эксперт считает, что Leopard и Bradley могут стать "game changer" в противостоянии с российскими оккупантами.

"Это то, что может нам помочь, усилить наши позиции и изменить ход войны", - сказал Мусиенко.

В то же время Украине для наступления нужна бронированная техника. Эксперт объяснил, что "броня" заходит на территорию после артиллерийской зачистки, поэтому она нужна в больших количествах.

"Если мы говорим о контрнаступлении, конечно, нужна "броня". Это важнее. Для обороны нужна артиллерия. Она тоже играет роль при наступлении, но сейчас нам нужно нарастить "броню"", - добавил Мусиенко.

Стоит отметить, что ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для победы Украине необходимы 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. В последние недели западные партнеры активизировались в вопросе военной помощи и пообещали предоставить для ВСУ именно бронетехнику. Речь идет о бронемашинах Bradley, легких танках AMX-10RC, бронетранспортерах Bastion и БМП Marder.

Напомним, недавно Британия сообщила, что предоставит Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

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