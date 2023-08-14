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Як заборонити бити пенальті. Посол відреагував на ідею обмежити дальність ракет Taurus для ЗСУ

Фото: посол України у Німеччині Олексій Макеєв (facebook.com/oleksii makeiev)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українська сторона виступає проти обмеження дальності німецьких крилатих ракет Taurus у разі їхньої передачі нашим військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Німеччині Олексія Макеєва.

"Технічно обмежити зону дії Taurus - це все одно, що заборонити футболістам національної збірної виходити на половину поля суперника або пробивати пенальті", - написав він.

Ракети Taurus для України

Україна попросила Німеччину надати далекобійні крилаті ракети Taurus, які мають радіус дії до 500 кілометрів. Німецькі ЗМІ повідомляли, що Берлін нібито скоро може оголосили про передачу ракет, але зараз продовжуються переговори з США.

При цьому за інформацією видання Spiegel, німецький канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Водночас у Бундестазі продовжують критикувати Шольца через небажання надати Україні далекобійні ракети.

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Алексей Макеевракети