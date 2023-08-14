RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как запретить бить пенальти. Посол отреагировал на идею ограничить дальность ракет Taurus для ВСУ

Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (facebook.com/oleksii makeiev)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинская сторона выступает против ограничения дальности немецких крылатых ракет Taurus в случае их передачи нашим военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Макеева.

"Технически ограничить зону действия Taurus - это все равно, что запретить футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника или пробивать пенальти", - написал он.

Ракеты Taurus для Украины

Украина попросила Германию предоставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus, имеющие радиус действия до 500 километров. Немецкие СМИ сообщали, что Берлин якобы скоро может объявить о передаче ракет, но сейчас продолжаются переговоры с США.

При этом по информации издания Spiegel, немецкий канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

В то же время в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за нежелания предоставить Украине дальнобойные ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Макеевракети