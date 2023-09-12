UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як заборона на iPhone для китайських чиновників вплинула на акції Apple: відповідь експерта

Фото: експерт розповів, як заборона iPhone для китайських чиновників вплинула на акції Apple (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На американські фондові індекси відчутно вплинуло рішення китайської влади заборонити держслужбовцям центральних установ використовувати смартфони iPhone.

Про це йдеться у колонці голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

"Обтяжені страхами того, що це тільки початок, обвалилися акції компанії Apple, а також її постачальників Nvidia і Qualcomm, і потягнули за собою вниз індекс техносектору Nasdaq Composite і більш загальний S&P 500", - розповів Мартиненко.

За його словами, обидва індекси втратили за минулий тиждень 1,9% і 1,3%, відповідно.

Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone

Китайські урядовці вже місяцями дотримуються неписаного правила уникати використання iPhone. Додамо, що Apple отримує близько 19% доходу саме від Китаю, тож заборона може негативно вплинути на компанію.

The Wall Street Journal повідомляло, що це може бути помстою за подібні кроки США проти китайських технологій та соцмережі TikTok.

Так, Конгрес США заборонив використання китайського TikTok на робочих пристроях ще в кінці грудня 2022 року. Пізніше аналогічні рішення прийняли і в країнах ЄС.

Більше про те, чому TikTok блокують та чи чекати на такий сценарій в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайAppleiPhone