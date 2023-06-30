Як йти з луками та стрілами. Захід ніколи б не почав наступ без переваги в повітрі, - Залужний

Він зазначив, що західні партнери ніколи б не розпочали наступ без переваги в повітрі. При цьому Україна досі не отримала сучасні винищувачі. Так, перші літаки F-16 американського виробництва, які Україні пообіцяли союзники нещодавно, навряд чи надійдуть до осені.

Залужний вказав на доктрину сил НАТО, що схожа на російську. Вона вимагає переваги в повітрі перед початком наземних операцій глибокої дії.

"А Україна, переходячи до наступальних дій, якої доктрини має дотримуватися?НАТО? Російської Федерації? Або це не ваша справа?", - сказав він.

За його словами, Україні кажуть: "У вас є своя доктрина. У вас є танки, у вас є деякі гармати, у вас є деякі (бойові машини - ред.). Ви можете це зробити". Залужний обурюється: "Що це?"

На командному пункті у головнокомандувача ЗСУ є екран, який показує йому все, що відбувається у повітрі в будь-який момент - авіацію країн НАТО на західному кордоні України, наші літаки в небі над Україною і російські на східних краях.

"Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди?" - запитав Залужний.

Оскільки російський сучасніший парк літаків Су-35 має значно кращу радіолокаційну та ракетну дальність, старіші українські літаки не можуть з ним конкурувати. У результаті війська на землі легко стають цілями.

"Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Чому? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу", - сказав він.

За словами головнокомандувача ЗСУ, було б достатньо дуже обмеженої кількості літаків, але вони потрібні, бо іншого шляху немає.

"Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами, і всі сказали б: "Ти що, з глузду з'їхав?". Але з цим запитанням "Ні, ні", - додав Залужний.

F-16 для України

Держави-союзники України створили авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16.

Коаліцію очолили Нідерланди та Данія, які заявили про наміри проводити навчання українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що навчання українських пілотів на літаках F-16 почнуться у липні.

При цьому раніше Резніков заявляв, що очікувати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

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