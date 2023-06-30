Как идти с луками и стрелами. Запад никогда бы не начал наступление без превосходства в воздухе, - Залужный

Он отметил, что западные партнеры никогда бы не начали наступление без преимущества в воздухе. При этом Украина до сих пор не получила современные истребители. Так, первые самолеты F-16 американского производства, которые пообещали Украине союзники недавно, вряд ли поступят к осени.

Залужный указал на доктрину сил НАТО, которая похожа на российскую. Она требует преимущества в воздухе перед началом наземных операций глубокого действия.

"А Украина, переходя к наступательным действиям, какой доктрины должна придерживаться? НАТО? Российской Федерации? Или это не ваше дело?", - сказал он.

По его словам, Украине говорят: "У вас есть своя доктрина. У вас есть танки, у вас есть некоторые пушки, у вас есть некоторые (боевые машины - ред.). Вы можете это сделать". Залужный возмущается: "Что это такое?"

На командном пункте у главнокомандующего ВСУ есть экран, который показывает ему происходящее в воздухе в любой момент - авиацию стран НАТО на западной границе Украины, наши самолеты в небе над Украиной и российские на восточных границах.

"Скажем так, количество дежурных самолетов у наших западных границ вдвое превышает количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перенести сюда?" - спросил Залужный.

Поскольку российский более современный парк самолетов Су-35 имеет значительно лучшую радиолокационную и ракетную дальность, более старые украинские самолеты не могут с ним конкурировать. В результате войска на земле легко становятся целями.

"Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Почему? Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру", - сказал он.

По словам главнокомандующего ВСУ, было бы достаточно ограниченного количества самолетов, но они нужны, потому что другого пути нет.

"Потому что враг использует авиацию другого поколения. Это все равно, что мы бы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: "Ты что, с ума сошел?". Но с этим вопросом "Нет, нет", - добавил Залужный.

F-16 для Украины

Государства-союзники Украины создали авиационную коалицию для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16.

Коалицию возглавили Нидерланды и Дания, которые заявили о намерениях проводить обучение украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется в июле.

При этом ранее Резников заявлял, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.

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