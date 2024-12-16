Як їздити по снігу: шість прийомів майстерності

Зимова дорога має кілька станів, один з яких – засніжений. Як правильно керувати машиною в таких умовах, щоб зменшити ризик неприємностей, автожурналісти rbc.ua з’ясовували разом з інструкторами київських шкіл водійської майстерності.
Про головні прийоми керування автомобілем на засніженій дорозі читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, "Autobild Україна" та "Енергія руху".
Можливо, ми образимо власників деяких моделей авто, але така правда життя: безпека поїздок по снігу часто залежить не стільки від оснащення автомобіля, скільки від того, як водій керує ним. Але слід визнати: якщо водій не буде коїти грубих помилок, сучасна машина вивезе його з багатьох складних ситуацій.
Отже, той сніг, який уже трохи позаважав вам у повітрі, обмежуючи видимість, тепер лежить на дорозі і заважає колесам – триматись за асфальт, відштовхуватись від нього і повертати вліво-вправо там, де треба.
При тому сніг, який лежить на дорозі, є кількох видів: по-перше, свіжий, пухкий, по-друге, старий, уже перемелений колесами, і по-третє, мокрий, перемішаний з водою – на нього ще кажуть шуга чи снігова каша. Всі три ускладнюють керування машиною, на додачу перші два можуть приховувати під собою відверту кригу.
За довгі роки зимової експлуатації водійське співтовариство виробило такі прийоми снігової безпеки:
Рух по засніженій і слизькій дорозі часто потребує підвищеної уваги, певної реакції кермом та педалями. Тому варто особливо подбати про зручності для водія: встановіть комфортну температуру, забезпечте прозорість вікон, зніміть важкий та громіздкий зимовий одяг. Так вам буде простіше помічати небезпеку, легше кермувати і переносити ноги з педалі на педаль, сприймати коливання кузова та аудіоінформацію про роботу силового агрегату та коліс.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.