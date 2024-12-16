Как ездить по снегу: шесть приемов мастерства

Зимняя дорога имеет несколько состояний, одно из которых - заснеженное. Как правильно управлять машиной в таких условиях, чтобы уменьшить риск неприятностей, автожурналисты rbc.ua выясняли вместе с инструкторами киевских школ водительского мастерства.
О главных приемах управления автомобилем на заснеженной дороге читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre, "Autobild Украина" и "Энергия движения".
Возможно, мы обидим владельцев некоторых моделей авто, но такова правда жизни: безопасность поездок по снегу часто зависит не столько от оснащения автомобиля, сколько от того, как водитель управляет им. Но следует признать: если водитель не будет совершать грубых ошибок, современная машина вывезет его из многих сложных ситуаций.
Итак, тот снег, который уже немного помешал вам в воздухе, ограничивая видимость, теперь лежит на дороге и мешает колесам - держаться за асфальт, отталкиваться от него и поворачивать влево-вправо там, где надо.
При этом снег, который лежит на дороге, есть нескольких видов: во-первых, свежий, рыхлый, во-вторых, старый, уже перемолотый колесами, и в-третьих, мокрый, перемешанный с водой - на него еще говорят шуга или снежная каша. Все три затрудняют управление машиной, вдобавок первые два могут скрывать под собой откровенный лед.
За долгие годы зимней эксплуатации водительское сообщество выработало следующие приемы снежной безопасности:
Движение по заснеженной и скользкой дороге часто требует повышенного внимания, определенной реакции рулем и педалями. Поэтому стоит особенно позаботиться об удобствах для водителя: установите комфортную температуру, обеспечьте прозрачность окон, снимите тяжелую и громоздкую зимнюю одежду. Так вам будет проще замечать опасность, легче управлять и переносить ноги с педали на педаль, воспринимать колебания кузова и аудиоинформацию о работе силового агрегата и колес.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.