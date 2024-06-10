Як їздити на авто по вечірньому місту при відключеннях світла: вивчаємо ключові аспекти

Рух містом, коли воно не освітлюються вуличними ліхтарями, є певним випробуванням для автомобіліста. В таких умовах виникає цілий перелік чинників, які заважають водієві бачити всі перешкоди на шляху. Є кілька підказок, які допоможуть їздити неосвітленим містом.
Про основні прийоми безпечного руху по темних міських вулицях читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre і Autobild.
Коли через проблеми в енергетиці раз по раз почали вимикати світло на наших вулицях, водії раптом помітили, наскільки стало незручно їздити навіть знайомими маршрутами. Чому так, адже, здавалося б, далеко не всі населені пункти в країні і раніше мали ліхтарі? А справа у тому, що проблеми відчувають у першу чергу мешканці великих міст. І тому:
Коли за кермом авто ви опинилися на неосвітлених міських вулицях, слід відразу перемикнути свою свідомість на інший режим. Ви вже не у рідному місті, де знайомі всі повороти, а у незнайомому населеному пункті, кожен метр шляху яким доводиться контролювати.
Зрозуміло, що в умовах, коли в темну пору вам щось погано видно, є сенс подбати про справність світлотехніки. Нагадаємо, що фари гірше освітлюють дорогу, якщо вони невідрегульовані та якщо вони мають старі лампи з зниженою від віку світловіддачею.
Також майте на увазі, що промінь з неправильним регулюванням може засліплювати зустрічних водіїв навіть в режимі ближнього світла. І не забудьте перевірити, чи правильно працюються ваші габаритні вогні, в першу чергу задні.
Головне – не поспішайте. Промінь ближнього світла фар надто вузький і короткий для умов великого міста, бо за його межами ховається чимало потенційно небезпечних об’єктів, які будь-якої миті можуть перетнути межу світло-тінь і несподівано опинитися перед капотом вашої машини. І тільки знизивши швидкість, ви можете гарантувати собі те, що будь-яка небезпека буде вами вчасно помічена.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.