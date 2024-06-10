Как ездить на авто по вечернему городу при отключениях света: изучаем ключевые аспекты

Движение по городу, когда он не освещается уличными фонарями, является определенным испытанием для автомобилиста. В таких условиях возникает целый перечень факторов, мешающих водителю видеть все препятствия на пути. Есть несколько подсказок, которые помогут ездить по неосвещенному городу.
Об основных приемах безопасного движения по темным городским улицам читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Auto centre и Autobild .
Когда из-за проблем в энергетике то и дело начали выключать свет на наших улицах, водители вдруг заметили, насколько стало неудобно ездить даже по знакомым маршрутам. Почему так, ведь, казалось бы, далеко не все населенные пункты в стране по-прежнему имели фонари? А дело в том, что проблемы испытывают в первую очередь жители больших городов. И потому:
Когда за рулем авто вы оказались на неосвещенных городских улицах, следует сразу переключить свое сознание на другой режим. Вы уже не в родном городе, где знакомы все повороты, а в незнакомом населенном пункте, каждый метр пути, которым приходится контролировать.
Понятно, что в условиях, когда в темное время вам что-то плохо видно, есть смысл позаботиться об исправности светотехники. Напомним, что фары хуже освещают дорогу, если они не отрегулированы и если у них старые лампы с пониженной от возраста светоотдачей.
Также учтите, что луч с неправильной регулировкой может ослеплять встречных водителей даже в режиме ближнего света. И не забудьте проверить, правильно ли работают ваши габаритные огни, в первую очередь задние.
Главное – не торопитесь. Луч ближнего света фар слишком узок и короткий для условий большого города, потому что за его пределами скрывается немало потенциально опасных объектов, которые в любой момент могут пересечь границу светло-тень и неожиданно оказаться перед капотом вашей машины. И только снизив скорость, вы можете гарантировать себе, что любая опасность будет вами вовремя замечена.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках .