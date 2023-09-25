Як втрата командувача вплине на діяльність Чорноморського флоту РФ: відповідь ВМС України

Він нагадав, що в Росії є адмірали для управління флотами, які добре знають, в якому стані знаходяться їхні сили, особовий склад, як правильно ними керувати і як їх розставити.

"І зараз вони втрачають людину, яка всім цим процесом керує. І разом з ним його штат, який так само керує флотом. Тому що потрібно розуміти, що це досить велике угруповання", - уточнив Плетенчук.

Він розповів, що для керування флотом необхідна така кількість менеджерів, яка опікуватимуться ключовими процесами. Але зараз головна частина цього механізму стала непрацездатною.

"Так, сьогодні вночі вони ще завдавали по інерції ударів. Але, як я вже сьогодні казав, це нагадує курку, яка бігає без голови. Вона бігає, щось робить, але вже вона мертва. Тому станом на зараз вони матимуть відповідні проблеми з керованістю військами", - додав речник ВМС.

Ліквідація командувача Чорноморського флоту

Нагадаємо, сьогодні Сили спецоперацій уточнили інформацію про втрати росіян внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту у Севастополі.

За даними ССО, тоді загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Віктор Соколов.

Як писали у ЗМІ, Росія вперше за понад 100 років втратила командувача флоту.