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Як вступникам з окупованих територій зареєструватись на мультитест: інструкція

Фото: реєстрація на мультитест 2023 для вступників з окупованих територій (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Випускники з тимчасово окупованих територій України зможуть зареєструватися для участі в національному мультипредметному тесті. Для цього їм необхідно надати свідоцтво про народження та спеціальну довідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства освіти та науки України.

За словами Міносвіти, сканкопія довідки надсилатиметься випускникам на електронну пошту після звернення до українських навчальних закладів, у яких вони завершують здобуття повної загальної середньої освіти в цьому році. Зокрема, за

  • екстернатною;
  • сімейною (домашньою);
  • дистанційною формою навчання.

Така можливість передбачена для мешканців ТОТ, які не змогли отримати паспорт громадянина України чи реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Необхідною умовою реєстрації у такому випадку є подання вступником із ТОТ заяви до регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти щодо реєстрації для участі в НМТ на підставі довідки.

"При реєстрації на НМТ під час створення персонального кабінету необхідно обрати тип документа "Свідоцтво про народження" та, якщо треба, поставити позначку "Підтверджую, що не маю РНОКПП" і надалі завантажити необхідні сканкопії", - наголосили в Міносвіти.

Нагадаємо, що випускники з ТОТ і ті, хто покинув такі території після 1 січня 2023 року, мають право на навчання за держзамовленням у закладах вищої освіти.

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