Как поступающим с оккупированных территорий зарегистрироваться на мультитест: инструкция

По словам Минобразования, сканкопия справки будет отправляться выпускникам на электронную почту после обращения в украинские учебные заведения, в которых они завершают получение полного общего среднего образования в этом году. В частности, по

экстернатной;

семейной (домашней);

дистанционной форме обучения.

Такая возможность предусмотрена для жителей ВОТ, которые не смогли получить паспорт гражданина Украины или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).

Необходимым условием регистрации в таком случае является представление поступающим с ВОТ заявления в регламентную комиссию при региональном центре оценивания качества образования о регистрации для участия в НМТ на основании справки.

"При регистрации на НМТ при создании персонального кабинета необходимо выбрать тип документа "Свидетельство о рождении" и, если надо, поставить отметку "Подтверждаю, что не имею РНУКНП" и в дальнейшем загрузить необходимые сканкопии", - отметили в Минобразования.

Напомним, что выпускники из ВОТ и покинувшие такие территории после 1 января 2023 года имеют право на обучение по госзаказу в заведениях высшего образования.

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