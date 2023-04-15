Як випускникам з ТОТ вступити на безкоштовне навчання до вишів: пояснення
Випускники з тимчасово окупованих територій мають право на безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.
"Випускники з тимчасово окупованих територій і ті, хто покинув такі території після 1 січня 2023 року, мають право на навчання за держзамовленням у вищих навчальних закладах", - пише пресслужба Мінреінтеграції.
Зазначається, що для випускників ТОТ передбачено зарахування до закладів освіти за КВОТОЮ-2.
Що для цього необхідно:
- заяву на вступ можна подати онлайн, скориставшись електронним кабінетом вступника;
- реєстрація особистих електронних кабінетів розпочнеться 1 липня 2023 року на вебсайті за посиланням;
- вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії дистанційно;
- після зарахування вступники з ТОТ можуть укласти договір із навчальним закладом упродовж наступних трьох місяців.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, скільки коштує навчання у найкращих вишах України.
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