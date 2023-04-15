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Як випускникам з ТОТ вступити на безкоштовне навчання до вишів: пояснення

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Субота 15 квітня 2023 13:38
Як випускникам з ТОТ вступити на безкоштовне навчання до вишів: пояснення Фото: як випускникам з ТОТ вступити на безкоштовне навчання до вишів: пояснення  (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Сергій Пишкін

Випускники з тимчасово окупованих територій мають право на безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

"Випускники з тимчасово окупованих територій і ті, хто покинув такі території після 1 січня 2023 року, мають право на навчання за держзамовленням у вищих навчальних закладах", - пише пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що для випускників ТОТ передбачено зарахування до закладів освіти за КВОТОЮ-2.

Що для цього необхідно:

  • заяву на вступ можна подати онлайн, скориставшись електронним кабінетом вступника;
  • реєстрація особистих електронних кабінетів розпочнеться 1 липня 2023 року на вебсайті за посиланням;
  • вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії дистанційно;
  • після зарахування вступники з ТОТ можуть укласти договір із навчальним закладом упродовж наступних трьох місяців.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, скільки коштує навчання у найкращих вишах України.

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