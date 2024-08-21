Як ВПО отримати медичну допомогу за новим місцем проживання: пояснення юриста

Для укладення декларації з лікарем довідку ВПО пред'являти не обов'язково

Право кожного громадянина України на охорону здоров'я гарантується статтею 6 Основ законодавства України про охорону здоров'я, що передбачає, в тому числі, кваліфіковану медичну та реабілітаційну допомогу із забезпеченням належного рівня захисту персональних даних, зазначає юрист.

Це включає:

вільний вибір закладу охорони здоров’я;

вибір лікаря та/або фахівця з реабілітації;

вибір методів лікування та/або реабілітації відповідно до рекомендацій лікаря та/або фахівця з реабілітації;

можливість отримання такої допомоги на всій території України.

"Тобто ключовим моментом, який потрібно знати і пам'ятати кожному українцю, є те, що реалізувати своє право на охорону здоров'я, яке включає, зокрема, вибір медичного закладу, вибір лікаря, отримання медичної допомоги, можна в будь-якому куточку України незалежно від реєстрації місця проживання", - звертає увагу Ольга Луців.

Тобто наявність довідки ВПО чи її відсутність не впливає на можливість отримання медичних послуг.

"Більше того, обираючи лікаря та звертаючись за укладенням декларації, людина, яка зазнала внутрішнього переміщення, не зобов'язана подавати / пред'являти довідку ВПО", - додає вона.

Так, п. 6 Розділу ІІ Порядку передбачено виключний перелік документів, які потрібні для укладення декларації, а це:

копія документа, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження - для осіб до 14 років, посвідка на постійне місце проживання) - усі заповнені сторінки;

копія податкового номера;

копія документів, що посвідчують особу та повноваження законного представника пацієнта (усі заповнені сторінки), - у разі подання заяви законним представником пацієнта;

копія усіх заповнених сторінок документа, що підтверджує зміну прізвища (у разі його зміни).

Як обрати заклад для отримання первинної медичної допомоги

Відповідно до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, пацієнт (чи його законний представник) обирає лікаря, який надає первинну медичну допомогу (ПМД), незалежно від місця проживання чи перебування такого пацієнта.

"Незалежно від того, чи є людина внутрішньо переміщеною, чи ні, вона має право обирати собі сімейного лікаря там, де вважає за потрібне", - зауважує Ольга Луців.

Водночас знайти найближчий медичний заклад або лікаря, який має договір із НСЗУ для надання окремих видів медичних послуг, можна:

на дашборді НСЗУ;

зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Що робити, якщо відмовляють у підписанні декларації із сімейним лікарем

Скасовувати попередню декларацію із сімейним лікарем не потрібно, звертає увагу адвокат. При укладенні нової декларації з обраним лікарем попередня декларація анулюється автоматично.

Ольга Луців зауважує, що надавачам первинної медичної допомоги забороняється відмовляти у прийнятті декларації, в тому числі на підставі:

наявності у пацієнта хронічного захворювання;

його віку, статі, соціального статусу, раси, кольору шкіри, етнічного походження;

політичних, релігійних та інших переконань;

матеріального становища, сімейного стану, місця проживання чи перебування,

мовних та інших ознак.

Крім випадків досягнення оптимального обсягу практики ПМД для відповідного лікаря, який надає таку допомогу, а це:

1800 осіб на одного лікаря загальної практики - сімейного лікаря;

2000 осіб на одного лікаря-терапевта;

900 осіб на одного лікаря-педіатра.

"Тобто, якщо в лікаря, з яким людина хоче укласти декларацію, немає місць, в такому разі справді може бути відмовлено в укладенні декларації саме з цим лікарем. Проте лікар не дорівнює заклад охорони здоров'я. Ймовірно, в цьому ж закладі є й інші лікарі, з якими можна укласти декларацію. У всякому разі медичний заклад, до якого звертається людина, повинен проінформувати її про це", - наголошує адвокат.

Фото: Прийом у лікаря (freepik.com)

Чи можна отримати лікування у стаціонарі, якщо немає направлення від сімейного лікаря

Потреба в госпіталізації завжди вирішується лікарем, а в невідкладних станах госпіталізація здійснюється без направлення, зазначає Ольга Луців.

"Водночас звернутися до лікаря первинної ланки медичної допомоги (педіатра, терапевта та сімейного лікаря) можна без направлення. Такий лікар оцінить стан здоров’я і, за потреби, скерує до профільного спеціаліста, дасть направлення на діагностичне чи лабораторне дослідження, або на госпіталізацію, чи сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність", - пояснює вона.

Також без направлення можна звернутися до:

гінеколога;

психіатра;

нарколога;

стоматолога;

фтизіатра;

лікаря, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

"Якщо ж лікарі з цього переліку відмовляють у прийомі й вимагають електронне направлення, потрібно звернутися за роз'ясненням до керівника медичного закладу або ж на "гарячу" лінію НСЗУ за номером 16-77", - радить юрист.

Фото: До багатьох лікарів можна звернутися без направлення (gettyimages.com)

Які медичні послуги можна отримати безоплатно

"Якщо говорити про первинну медичну допомогу, то безпосередньо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання", - звертає увагу Ольга Луців.

Безоплатно можна пройти також:

електрокардіографію;

вимірювання гостроти зору, слуху;

скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;

раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Крім того, безоплатно можна здати аналізи: загальний аналіз крові, сечі, рівня холестерину та глюкози в крові.

Щоб знайти пакети медичних послуг, за які здійснює оплату НСЗУ, можна переглянути Гід по програмі медичних гарантій для пацієнта.

Що робити, якщо ВПО з інвалідністю необхідно пройти перекомісію

Якщо в людини з інвалідністю, яка є ВПО, але має чинну декларацію зі своїм сімейним лікарем і не бажає його змінювати, настав строк проходження повторного огляду, вона може пройти МСЕК за місцем фактичного проживання без укладення нової декларації, звертає увагу адвокат.

"Оскільки МСЕК діють за принципом екстериторіальності (тобто, без прив'язки до місця реєстрації, проживання або перебування особи), такій людині варто звернутися до закладу охорони здоров'я за місцем фактичного проживання та отримати направлення на проходження МСЕК", - підказує Ольга Луців.