Как ВПЛ получить медицинскую помощь по новому месту проживания: объяснение юриста

Медицинскую помощь в Украине можно получить, независимо от регистрации места жительства. Не влияет и наличие или отсутствие справки ВПЛ.
Как переселенцам получить медицинскую помощь по новому месту жительства, в комментарии РБК-Украина объясняет адвокат, юрист чат-бота "Юридический советник для ВПО" БФ "Право на защиту" Ольга Луцив.
Право каждого гражданина Украины на здравоохранение гарантируется статьей 6 Основ законодательства Украины о здравоохранении, которая предусматривает, в том числе, квалифицированную медицинскую и реабилитационную помощь с обеспечением надлежащего уровня защиты персональных данных, отмечает юрист.
Это включает:
"То есть ключевым моментом, который нужно знать и помнить каждому украинцу является то, что реализовать свое право на здравоохранение, которое включает, в частности, выбор медицинского учреждения, выбор врача, получение медицинской помощи, можно в любом уголке Украины независимо от регистрации места жительства", - обращает внимание Ольга Луцив.
То есть наличие справки ВПЛ или ее отсутствие не влияет на возможность получения медицинских услуг.
"Более того, выбирая врача и обращаясь за заключением декларации, человек, подвергшийся внутреннему перемещению, не обязан подавать/предъявлять справку ВПЛ", - добавляет она.
Так, п. 6 Раздела II Порядка предусмотрен исключительный перечень документов, необходимых для заключения декларации, а это:
Согласно Порядку выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, пациент (или его законный представитель) выбирает врача, оказывающего первичную медицинскую помощь (ПМД), независимо от места проживания или пребывания такого пациента.
"Независимо от того, является ли человек внутренне перемещенным или нет, он имеет право выбирать себе семейного врача там, где считает нужным", - отмечает Ольга Луцив.
В то же время найти ближайшее медицинское учреждение или врача, имеющего договор с НСЗУ для предоставления отдельных видов медицинских услуг, можно:
Отменять предварительную декларацию с семейным врачом не нужно, обращает внимание адвокат. При заключении новой декларации с выбранным врачом предварительная декларация аннулируется автоматически.
Ольга Луцив отмечает, что поставщикам первичной медицинской помощи запрещается отказывать в принятии декларации, в том числе на основании:
Кроме случаев достижения оптимального объема практики ПМД для соответствующего врача, оказывающего такую помощь, а это:
"То есть, если у врача, с которым человек хочет заключить декларацию, нет мест, в таком случае действительно может быть отказано в заключении декларации именно с этим врачом. Однако врач не равен учреждению здравоохранения. Вероятно, в этом же учреждении есть и другие врачи, с которыми можно заключить декларацию. Во всяком случае, медицинское учреждение, к которому обращается человек, должно проинформировать его об этом", - отмечает адвокат.
Фото: Прием у врача (freepik.com)
Потребность в госпитализации всегда решается врачом, а в неотложных состояниях госпитализация осуществляется без направления, отмечает Ольга Луцив.
"В то же время обратиться к врачу первичного звена медицинской помощи (педиатру, терапевту и семейному врачу) можно без направления. Такой врач оценит состояние здоровья и, при необходимости, направит к профильному специалисту, даст направление на диагностическое или лабораторное исследование, или на госпитализацию, или сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности", - объясняет она.
Также без направления можно обратиться к:
"Если же врачи из этого перечня отказывают в приеме и требуют электронное направление, нужно обратиться за разъяснением к руководителю медицинского учреждения или же на "горячую" линию НСЗУ по номеру 16-77", - советует юрист.
"Если говорить о первичной медицинской помощи, то непосредственно на приеме врач может осмотреть пациента, провести скрининг на определенные заболевания и сделать быстрые тесты инфекционных заболеваний", - обращает внимание Ольга Луцив.
Бесплатно можно пройти также:
Кроме того, бесплатно можно сдать анализы: общий анализ крови, мочи, уровня холестерина и глюкозы в крови.
Чтобы найти пакеты медицинских услуг, за которые производит оплату НСЗУ, можно просмотреть Гид по программе медицинских гарантий для пациента.
Фото: К многим врачам можно обратиться без направления (gettyimages.com)
Если у человека с инвалидностью, который является ВПЛ, но имеет действующую декларацию со своим семейным врачом и не желает его менять, настал срок прохождения повторного осмотра, он может пройти МСЭК по месту фактического проживания без заключения новой декларации, обращает внимание адвокат.
"Поскольку МСЭК действуют по принципу экстерриториальности (без привязки к месту регистрации, проживания или пребывания лица), такому человеку следует обратиться в учреждение здравоохранения по месту фактического проживания и получить направление на прохождение МСЭК", - подсказывает Ольга Луцив.
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