Как ВПЛ получить медицинскую помощь по новому месту проживания: объяснение юриста

Для заключения декларации с врачом справку ВПЛ предъявлять не обязательно

Право каждого гражданина Украины на здравоохранение гарантируется статьей 6 Основ законодательства Украины о здравоохранении, которая предусматривает, в том числе, квалифицированную медицинскую и реабилитационную помощь с обеспечением надлежащего уровня защиты персональных данных, отмечает юрист.

Это включает:

свободный выбор учреждения здравоохранения;

выбор врача и/или специалиста по реабилитации;

выбор методов лечения и/или реабилитации в соответствии с рекомендациями врача и/или специалиста по реабилитации;

возможность получения такой помощи по всей территории Украины.

"То есть ключевым моментом, который нужно знать и помнить каждому украинцу является то, что реализовать свое право на здравоохранение, которое включает, в частности, выбор медицинского учреждения, выбор врача, получение медицинской помощи, можно в любом уголке Украины независимо от регистрации места жительства", - обращает внимание Ольга Луцив.

То есть наличие справки ВПЛ или ее отсутствие не влияет на возможность получения медицинских услуг.

"Более того, выбирая врача и обращаясь за заключением декларации, человек, подвергшийся внутреннему перемещению, не обязан подавать/предъявлять справку ВПЛ", - добавляет она.

Так, п. 6 Раздела II Порядка предусмотрен исключительный перечень документов, необходимых для заключения декларации, а это:

копия документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении - для лиц до 14 лет, вид на постоянное проживание) - все заполненные страницы;

копия налогового номера;

копия документов, удостоверяющих личность и полномочия законного представителя пациента (все заполненные страницы), - в случае подачи заявления законным представителем пациента;

копия всех заполненных страниц документа, подтверждающего изменение фамилии (при его изменении).

Как выбрать учреждение для получения первичной медицинской помощи

Согласно Порядку выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, пациент (или его законный представитель) выбирает врача, оказывающего первичную медицинскую помощь (ПМД), независимо от места проживания или пребывания такого пациента.

"Независимо от того, является ли человек внутренне перемещенным или нет, он имеет право выбирать себе семейного врача там, где считает нужным", - отмечает Ольга Луцив.

В то же время найти ближайшее медицинское учреждение или врача, имеющего договор с НСЗУ для предоставления отдельных видов медицинских услуг, можно:

на дашборде НСЗУ;

позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Что делать, если отказывают в подписании декларации с семейным врачом

Отменять предварительную декларацию с семейным врачом не нужно, обращает внимание адвокат. При заключении новой декларации с выбранным врачом предварительная декларация аннулируется автоматически.

Ольга Луцив отмечает, что поставщикам первичной медицинской помощи запрещается отказывать в принятии декларации, в том числе на основании:

наличия у пациента хронического заболевания;

его возраста, пола, социального статуса, расы, цвета кожи, этнического происхождения;

политических, религиозных и других убеждений;

материального положения, семейного положения, места жительства или пребывания,

языковых и других признаков.

Кроме случаев достижения оптимального объема практики ПМД для соответствующего врача, оказывающего такую помощь, а это:

1800 человек на одного врача общей практики – семейного врача;

2000 человек на одного врача-терапевта;

900 человек на одного врача-педиатра.

"То есть, если у врача, с которым человек хочет заключить декларацию, нет мест, в таком случае действительно может быть отказано в заключении декларации именно с этим врачом. Однако врач не равен учреждению здравоохранения. Вероятно, в этом же учреждении есть и другие врачи, с которыми можно заключить декларацию. Во всяком случае, медицинское учреждение, к которому обращается человек, должно проинформировать его об этом", - отмечает адвокат.

Фото: Прием у врача (freepik.com)

Можно ли получить лечение в стационаре, если нет направления от семейного врача

Потребность в госпитализации всегда решается врачом, а в неотложных состояниях госпитализация осуществляется без направления, отмечает Ольга Луцив.

"В то же время обратиться к врачу первичного звена медицинской помощи (педиатру, терапевту и семейному врачу) можно без направления. Такой врач оценит состояние здоровья и, при необходимости, направит к профильному специалисту, даст направление на диагностическое или лабораторное исследование, или на госпитализацию, или сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности", - объясняет она.

Также без направления можно обратиться к:

гинекологу;

психиатру;

наркологу;

стоматологу;

фтизиатру;

врачу, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением.

"Если же врачи из этого перечня отказывают в приеме и требуют электронное направление, нужно обратиться за разъяснением к руководителю медицинского учреждения или же на "горячую" линию НСЗУ по номеру 16-77", - советует юрист.

Какие медицинские услуги можно получить бесплатно

"Если говорить о первичной медицинской помощи, то непосредственно на приеме врач может осмотреть пациента, провести скрининг на определенные заболевания и сделать быстрые тесты инфекционных заболеваний", - обращает внимание Ольга Луцив.

Бесплатно можно пройти также:

электрокардиографию;

измерение остроты зрения, слуха;

скрининг на наличие расстройств психики и поведения;

раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.

Кроме того, бесплатно можно сдать анализы: общий анализ крови, мочи, уровня холестерина и глюкозы в крови.

Чтобы найти пакеты медицинских услуг, за которые производит оплату НСЗУ, можно просмотреть Гид по программе медицинских гарантий для пациента.

Фото: К многим врачам можно обратиться без направления (gettyimages.com)

Что делать, если ВПЛ с инвалидностью необходимо пройти перекомиссию

Если у человека с инвалидностью, который является ВПЛ, но имеет действующую декларацию со своим семейным врачом и не желает его менять, настал срок прохождения повторного осмотра, он может пройти МСЭК по месту фактического проживания без заключения новой декларации, обращает внимание адвокат.

"Поскольку МСЭК действуют по принципу экстерриториальности (без привязки к месту регистрации, проживания или пребывания лица), такому человеку следует обратиться в учреждение здравоохранения по месту фактического проживания и получить направление на прохождение МСЭК", - подсказывает Ольга Луцив.