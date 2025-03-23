Як ВПО через "Дію" подати заяву на кредит на житло: інструкція

На порталі "Дія" внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подати до Держмолодьжитла заяву про участь у програмі надання пільгових іпотечних кредитів.
Про те, як подати заяву - в матеріалі РБК-Україна.
Щоб оформити заявку в електронному форматі, дотримуйтеся наступних кроків:
Після розгляду вашої заяви Держмолодьжитло ухвалить рішення про включення або відмову у включенні вас до реєстру кандидатів на отримання пільгового іпотечного кредиту для придбання житла. Ви можете відстежувати статус своєї заявки у кабінеті громадянина на порталі "Дія".
Якщо вашу кандидатуру внесуть до реєстру, ви автоматично стаєте учасником відбору переможців. Визначення кандидатів, які отримають можливість скористатися кредитною програмою, відбуватиметься методом випадкової генерації чисел. "Держмолодьжитло" завчасно інформує про дату проведення розіграшу.
У разі перемоги ви зможете оформити кредит. Для цього необхідно особисто звернутися до найближчого регіонального відділення "Держмолодьжитла".
Кредит надається строком до 30 років, але не довше, ніж до моменту, коли позичальнику виповниться 65 років і він повністю погасить заборгованість.
Фінансування розраховується відповідно до кількості членів сім’ї, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Максимальна площа, яку можна придбати в межах кредитної програми:
52,5 кв. м. – для сім’ї, що складається з однієї або двох осіб;
+21 кв. м - додається на кожного наступного члена родини.
Якщо ви бажаєте придбати житло, площа або вартість якого перевищує нормативні показники, різницю необхідно сплатити самостійно.
Ви можете самі вибрати нерухомість для придбання за кредитні кошти, але вона повинна відповідати таким критеріям:
житловий будинок введено в експлуатацію не більше ніж 50 років тому або реконструйовано не більше ніж 35 років тому;
нерухомість не розташована на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій.
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