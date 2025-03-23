Как ВПЛ через "Дія" подать заявление на кредит на жилье: инструкция

На портале "Дія" внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать в Держмолодьжитла заявление об участии в программе предоставления льготных ипотечных кредитов.
О том, как подать заявление - в материале РБК-Украина.
Чтобы оформить заявку в электронном формате, придерживайтесь следующих шагов:
После рассмотрения вашего заявления Госмолодежьжилье примет решение о включении или отказе во включении вас в реестр кандидатов на получение льготного ипотечного кредита для приобретения жилья. Вы можете отслеживать статус своей заявки в кабинете гражданина на портале "Дія".
Если вашу кандидатуру внесут в реестр, вы автоматически становитесь участником отбора победителей. Определение кандидатов, которые получат возможность воспользоваться кредитной программой, будет происходить методом случайной генерации чисел. "Держмолодьжитло" заранее информирует о дате проведения розыгрыша.
В случае победы вы сможете оформить кредит. Для этого необходимо лично обратиться в ближайшее региональное отделение "Держмолодьжитла".
Кредит предоставляется сроком до 30 лет, но не дольше, чем до момента, когда заемщику исполнится 65 лет и он полностью погасит задолженность.
Финансирование рассчитывается в соответствии с количеством членов семьи, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Максимальная площадь, которую можно приобрести в рамках кредитной программы:
Если вы хотите приобрести жилье, площадь или стоимость которого превышает нормативные показатели, разницу необходимо оплатить самостоятельно.
Вы можете сами выбрать недвижимость для приобретения за кредитные средства, но она должна соответствовать следующим критериям:
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