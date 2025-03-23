Как ВПЛ через "Дія" подать заявление на кредит на жилье: инструкция

Как подать заявление "онлайн"

Чтобы оформить заявку в электронном формате, придерживайтесь следующих шагов:

вход в личный кабинет . Сначала нужно зарегистрироваться или войти в систему через портал "Дія". Для авторизации используйте электронную подпись или BankID;

. Сначала нужно зарегистрироваться или войти в систему через портал "Дія". Для авторизации используйте электронную подпись или BankID; проверка персональных данных . В профиле пользователя сверьте правильность личной информации;

. В профиле пользователя сверьте правильность личной информации; автоматическая проверка данных . Система "Дія" осуществит сверку вашего статуса ВПЛ, наличия недвижимого имущества и уровня доходов в государственных реестрах;

. Система "Дія" осуществит сверку вашего статуса ВПЛ, наличия недвижимого имущества и уровня доходов в государственных реестрах; заполнение заявки . Основная часть информации подтянется автоматически. Вам нужно будет вручную указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) и номер справки ВПЛ для каждого члена семьи;

. Основная часть информации подтянется автоматически. Вам нужно будет вручную указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) и номер справки ВПЛ для каждого члена семьи; рассмотрение заявления. Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству ("Держмолодьжитло") проанализирует вашу заявку в течение одного рабочего дня;

Дальнейшие действия после подачи заявки

После рассмотрения вашего заявления Госмолодежьжилье примет решение о включении или отказе во включении вас в реестр кандидатов на получение льготного ипотечного кредита для приобретения жилья. Вы можете отслеживать статус своей заявки в кабинете гражданина на портале "Дія".

Если вашу кандидатуру внесут в реестр, вы автоматически становитесь участником отбора победителей. Определение кандидатов, которые получат возможность воспользоваться кредитной программой, будет происходить методом случайной генерации чисел. "Держмолодьжитло" заранее информирует о дате проведения розыгрыша.

В случае победы вы сможете оформить кредит. Для этого необходимо лично обратиться в ближайшее региональное отделение "Держмолодьжитла".

Условия получения кредита

Кредит предоставляется сроком до 30 лет, но не дольше, чем до момента, когда заемщику исполнится 65 лет и он полностью погасит задолженность.

Финансирование рассчитывается в соответствии с количеством членов семьи, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Максимальная площадь, которую можно приобрести в рамках кредитной программы:

52,5 кв. м. - для семьи, состоящей из одного или двух человек;

+21 кв. м - добавляется на каждого следующего члена семьи.

Если вы хотите приобрести жилье, площадь или стоимость которого превышает нормативные показатели, разницу необходимо оплатить самостоятельно.

Требования к жилому объекту

Вы можете сами выбрать недвижимость для приобретения за кредитные средства, но она должна соответствовать следующим критериям: