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Як вплине можлива заборона польських овочів та фруктів на ціни в Україні: прогноз аналітика

Фото: ціни на овочі Україні не зміняться після заборони польської продукції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Анонсована урядом України заборона польських овочів та фрукти у відповідь на зернове ембарго жодним чином не вплине на ціни. У разі необхідності можна буде імпортувати з інших країнах.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначили експерт, цього року українські аграрії посадили та виростили достатню кількість овочів по всій території України, практично повністю компенсувавши обсяги, що раніше вирощувалися на території тимчасово окупованого півдня України.

"Тому відсутність поставок з Польщі, які зараз мінімальні, ніяк не вплине на ціни", - сказала вона.

Водночас потенційно можливий ризик необхідності поставок овочів в кінці сезон (весною чи на початку літа). "Однак не лише Польща займається вирощуванням овочів і потенційно можна знайти інших постачальників", - додала Литвин.

За її словами, овочів вирощено достатньо, однак поки що немає розуміння, чи є в наявності в достатній кількості правильно обладнані складські приміщення для їх зберігання. Частина таких сховищ знаходилися в зоні вирощування на півдні і зараз тимчасово окуповані.

"Тому швидше за все буде традиційне сезонне зростання цін на овочі, починаючи з середини зими", - сказала експерт.

Ембарго

Нагадаємо, Польща у квітні ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої агропродукції, за нею пішли інші країни Східної Європи. Єврокомісія підтримала їх та дозволила Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії заборонити пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.

Єврокомісія вирішила скасувати цю заборону з 15 вересня. Того ж дня Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення Єврокомісії.

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що уряд України найближчими днями може запровадити ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.

Як повідомляло РБК-Україна, частка польських овочів на ринку України складає 2% та не впливає на ситуацію. Частка фруктів взагалі мізерна.

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