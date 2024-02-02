Як внести зміни до пенсійної справи. Пояснення від ПФУ

Внесення змін до пенсійної справи може відбуватися на різних етапах пенсійного процесу та включає дії та процедури, які пов'язані з оновленням інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ у Донецькій області.
Як розповіли у відомстві, внести зміни до пенсійної справи та повідомити органи ПФУ про зміни можна онлайн - на веб-порталі https://portal.pfu.gov.ua.
Варто зауважити, що внесення змін може відбуватися на різних етапах пенсійного процесу. Це включає дії та процедури, які пов'язані з оновленням інформації, коригуванням документів або зміненою умовою отримання пенсії.
Для застрахованих осіб та пенсіонерів існують такі види обставин, про які слід повідомити орган Пенсійного фонду України:
Варто звернути увагу і на те, що про вищезазначені та інші передбачені законодавством обставини необхідно інформувати органи Пенсійного фонду України у 10-денний термін.
Для внесення змін до пенсійної справи на веб-порталі е-послуг ПФУ необхідно:
При цьому на вебпорталі можна подати такі види заяв для внесення змін до пенсійної справи:
Нагадаємо, в Україні зріс середній розмір пенсії на 762,66 грн або на 16,5% до 5 385,25 грн. На 1 січня пенсії отримувала 10 516 537 осіб. За рік кількість пенсіонерів скоротилася на 171 384 осіб.
Раніше стало відомо, що пенсії в Україні без фізичної перевірки (ідентифікації) платитимуть лише до 31 березня. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022.
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