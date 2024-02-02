Как внести изменения в пенсионное дело. Объяснение от ПФУ

Внесение изменений в пенсионное дело может происходить на разных этапах пенсионного процесса и включает действия и процедуры, связанные с обновлением информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Донецкой области.
Как рассказали в ведомстве, внести изменения в пенсионное дело и сообщить органы ПФУ об изменениях можно онлайн – на веб-портале https://portal.pfu.gov.ua.
Следует отметить, что внесение изменений может происходить на разных этапах пенсионного процесса. Это включает действия и процедуры, связанные с обновлением информации, корректировкой документов или измененным условием получения пенсии.
Для застрахованных лиц и пенсионеров существуют такие виды обстоятельств, о которых следует уведомить орган Пенсионного фонда Украины:
Следует обратить внимание и на то, что о вышеупомянутых и других предусмотренных законодательством обстоятельствах необходимо информировать органы Пенсионного фонда Украины в 10-дневный срок.
Для внесения изменений в пенсионное дело на веб-портале е-услуг ПФУ необходимо:
При этом на вебпортале можно подать следующие виды заявлений для внесения изменений в пенсионное дело:
Напомним, в Украине вырос средний размер пенсии на 762,66 грн. или на 16,5% до 5 385,25 грн. На 1 января пенсии получали 10 516 537 человек. За год количество пенсионеров сократилось на 171 384 человека.
Ранее стало известно, что пенсии в Украине без физической проверки (идентификации) будут платить только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.
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