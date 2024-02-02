RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как внести изменения в пенсионное дело. Объяснение от ПФУ

пенсионерам могут заблокировать банковский счет (facebook com kogupfu)
Автор: Наталья Кава

Внесение изменений в пенсионное дело может происходить на разных этапах пенсионного процесса и включает действия и процедуры, связанные с обновлением информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Донецкой области.

Как рассказали в ведомстве, внести изменения в пенсионное дело и сообщить органы ПФУ об изменениях можно онлайн – на веб-портале https://portal.pfu.gov.ua.

Следует отметить, что внесение изменений может происходить на разных этапах пенсионного процесса. Это включает действия и процедуры, связанные с обновлением информации, корректировкой документов или измененным условием получения пенсии.

Для застрахованных лиц и пенсионеров существуют такие виды обстоятельств, о которых следует уведомить орган Пенсионного фонда Украины:

  • получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;
  • получение нового паспорта в случае угона или потери старого;
  • смена фамилии, имени и отчества (предоставляется новый паспорт гражданина Украины, свидетельство о браке или другой документ, на основании которого произошли изменения);
  • смена места жительства (регистрации);
  • выезд на постоянное место жительства за границу.

Следует обратить внимание и на то, что о вышеупомянутых и других предусмотренных законодательством обстоятельствах необходимо информировать органы Пенсионного фонда Украины в 10-дневный срок.

Для внесения изменений в пенсионное дело на веб-портале е-услуг ПФУ необходимо:

  • авторизоваться с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
  • в левом боковом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
  • во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление и отправить в ПФУ.

При этом на вебпортале можно подать следующие виды заявлений для внесения изменений в пенсионное дело:

  • об изменении способа выплаты пенсии – подается при переводе пенсионной выплаты из почты в банк или наоборот – https://t1p.de/sgo21;
  • об изменении выплатных реквизитов – в случае смены банковских реквизитов или адреса проживания, если получаете пенсионные выплаты по почте;
  • о выплате части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном содержании;
  • о переводе выплаты с "Укрпочты" на "Сбербанк" через платежную систему MY TRANSFER – позволяет получить пенсионную выплату денежным переводом без открытия банковского счета;
  • об изменении личных данных пенсионера – в случае смены фамилии, имени, отчества или паспортных данных.

Напомним, в Украине вырос средний размер пенсии на 762,66 грн. или на 16,5% до 5 385,25 грн. На 1 января пенсии получали 10 516 537 человек. За год количество пенсионеров сократилось на 171 384 человека.

Ранее стало известно, что пенсии в Украине без физической проверки (идентификации) будут платить только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пенсії в УкраїніПенсионный фонд УкраиныПенсионная реформа