Як внести зміни до пенсійної справи. Пояснення від ПФУ
Внесення змін до пенсійної справи може відбуватися на різних етапах пенсійного процесу та включає дії та процедури, які пов'язані з оновленням інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ у Донецькій області.
Як розповіли у відомстві, внести зміни до пенсійної справи та повідомити органи ПФУ про зміни можна онлайн - на веб-порталі https://portal.pfu.gov.ua.
Варто зауважити, що внесення змін може відбуватися на різних етапах пенсійного процесу. Це включає дії та процедури, які пов'язані з оновленням інформації, коригуванням документів або зміненою умовою отримання пенсії.
Для застрахованих осіб та пенсіонерів існують такі види обставин, про які слід повідомити орган Пенсійного фонду України:
- отримання нового зразка паспорта громадянина України – ID-картки;
- отримання нового паспорта у разі викрадення чи втрати старого;
- зміна прізвища, імені та по батькові (надається новий паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб або інший документ, на підставі якого відбулися зміни);
- зміна місця проживання (реєстрації);
- виїзд на постійне місце проживання за кордон.
Варто звернути увагу і на те, що про вищезазначені та інші передбачені законодавством обставини необхідно інформувати органи Пенсійного фонду України у 10-денний термін.
Для внесення змін до пенсійної справи на веб-порталі е-послуг ПФУ необхідно:
- авторизуватися за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
- у лівому бічному меню вибрати розділ "Про пенсійне забезпечення";
- у вкладці "Внесення змін до пенсійної справи" сформувати відповідну заяву та надіслати до ПФУ.
При цьому на вебпорталі можна подати такі види заяв для внесення змін до пенсійної справи:
- про зміну способу виплати пенсії - подається при переказі пенсійної виплати з пошти до банку або навпаки - https://t1p.de/sgo21;
- про зміну виплатних реквізитів - у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання, якщо отримуєте пенсійні виплати поштою;
- про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні;
- про переказ виплати з "Укрпошти" на "Ощадбанк" через платіжну систему MY TRANSFER – дозволяє отримати пенсійну виплату грошовим переказом без відкриття банківського рахунку;
- про зміну особистих даних пенсіонера – у разі зміни прізвища, імені, по батькові чи паспортних даних.
Нагадаємо, в Україні зріс середній розмір пенсії на 762,66 грн або на 16,5% до 5 385,25 грн. На 1 січня пенсії отримувала 10 516 537 осіб. За рік кількість пенсіонерів скоротилася на 171 384 осіб.
Раніше стало відомо, що пенсії в Україні без фізичної перевірки (ідентифікації) платитимуть лише до 31 березня. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022.
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