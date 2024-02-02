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Как внести изменения в пенсионное дело. Объяснение от ПФУ

Пятница 02 февраля 2024 04:33
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Как внести изменения в пенсионное дело. Объяснение от ПФУ пенсионерам могут заблокировать банковский счет (facebook com kogupfu)
Автор: Наталья Кава

Внесение изменений в пенсионное дело может происходить на разных этапах пенсионного процесса и включает действия и процедуры, связанные с обновлением информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Донецкой области.

Как рассказали в ведомстве, внести изменения в пенсионное дело и сообщить органы ПФУ об изменениях можно онлайн – на веб-портале https://portal.pfu.gov.ua.

Следует отметить, что внесение изменений может происходить на разных этапах пенсионного процесса. Это включает действия и процедуры, связанные с обновлением информации, корректировкой документов или измененным условием получения пенсии.

Для застрахованных лиц и пенсионеров существуют такие виды обстоятельств, о которых следует уведомить орган Пенсионного фонда Украины:

  • получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;
  • получение нового паспорта в случае угона или потери старого;
  • смена фамилии, имени и отчества (предоставляется новый паспорт гражданина Украины, свидетельство о браке или другой документ, на основании которого произошли изменения);
  • смена места жительства (регистрации);
  • выезд на постоянное место жительства за границу.

Следует обратить внимание и на то, что о вышеупомянутых и других предусмотренных законодательством обстоятельствах необходимо информировать органы Пенсионного фонда Украины в 10-дневный срок.

Для внесения изменений в пенсионное дело на веб-портале е-услуг ПФУ необходимо:

  • авторизоваться с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
  • в левом боковом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
  • во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление и отправить в ПФУ.

При этом на вебпортале можно подать следующие виды заявлений для внесения изменений в пенсионное дело:

  • об изменении способа выплаты пенсии – подается при переводе пенсионной выплаты из почты в банк или наоборот – https://t1p.de/sgo21;
  • об изменении выплатных реквизитов – в случае смены банковских реквизитов или адреса проживания, если получаете пенсионные выплаты по почте;
  • о выплате части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном содержании;
  • о переводе выплаты с "Укрпочты" на "Сбербанк" через платежную систему MY TRANSFER – позволяет получить пенсионную выплату денежным переводом без открытия банковского счета;
  • об изменении личных данных пенсионера – в случае смены фамилии, имени, отчества или паспортных данных.

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Напомним, в Украине вырос средний размер пенсии на 762,66 грн. или на 16,5% до 5 385,25 грн. На 1 января пенсии получали 10 516 537 человек. За год количество пенсионеров сократилось на 171 384 человека.

Ранее стало известно, что пенсии в Украине без физической проверки (идентификации) будут платить только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

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