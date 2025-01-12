Как внести изменения в ФОП через "Дія": пошаговая инструкция
В приложении "Дія" предприниматели могут самостоятельно изменять информацию о физическом лице-предпринимателе (ФОП) онлайн. В частности, можно обновить следующие данные: виды экономической деятельности, контактную информацию и не только.
О том, как внести изменения в ФЛП через "Дія" - в материале РБК-Украина.
Как изменить данные о ФОП онлайн в "Дія":
- авторизация: перейдите в раздел "Подать заявление" в приложении "Дія" или на портале, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина;
- заполнение формы: заполните онлайн-форму для изменения данных ФЛП. Подпишите заявление с помощью "Дія.Підпису" или другой электронной подписи;
- автоматическая передача в налоговую: если вы являетесь плательщиком единого налога, после внесения изменений в виды деятельности (КВЭД), ФИО или местонахождение система автоматически передаст соответствующее заявление в налоговую;
- внесение изменений в ЕГР: "Дія" направит ваше заявление в Единый государственный реестр (ЕГР) для актуализации данных. Для пользователей упрощенной системы налогообложения ЕГР передаст обновленную информацию в налоговую по месту регистрации ФОП или осуществления деятельности;
- проверка статуса: отслеживайте состояние заявления в разделе "Услуги" - "Заказанные услуги" кабинета гражданина. О результате изменений также будет сообщено по электронной почте и в разделе "Обратите внимание".
Как изменить данные о ФОП офлайн:
- подготовьте РНУКПН или паспорт с отметкой о возможности использовать серию и номер паспорта вместо РНУКПН, если он не оформлен по религиозным убеждениям;
- подайте заявление в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или исполком городского совета независимо от вашего места жительства или регистрации ФОП;
- Для внесения изменений в номер налогоплательщика приложите копию справки о его изменении;
- в случае изменения паспортных данных предоставьте копии первой страницы паспорта и страницы с соответствующей отметкой (при необходимости);
- если вы не можете посетить ЦНАП или исполком лично, отправьте заявление по почте, предварительно заверив свою подпись у нотариуса;
- скачайте форму заявления для государственной регистрации физического лица-предпринимателя.
Ответы на самые распространенные вопросы:
- Что делать в случае отказа? Причины отказа будут отправлены на вашу электронную почту и отражены в личном кабинете гражданина. Устраните указанные недостатки и повторно подайте заявление.
- Как получить выписку об изменениях в ФЛП? Выписка формируется автоматически в течение трех рабочих дней после получения подтверждения от налоговой и других органов. Ее можно загрузить в разделе "Полученные документы" личного кабинета на портале "Дія".
- Может ли другое лицо подать заявление за меня? Да, это возможно офлайн. Бухгалтер или другое уполномоченное лицо может подать заявление при наличии нотариально заверенной доверенности от вашего имени.
- Что делать, если время рассмотрения заявления истекло, а ответа нет? Проверьте статус заявления в кабинете гражданина в разделе "Услуги" - "Заказанные услуги". Если статус не обновляется, обратитесь в службу поддержки "Дія".
"Дія"
"Дія" - это цифровой сервис, предоставляющий гражданам Украины возможность получать государственные услуги онлайн. Через приложение и портал "Дія" можно регистрировать ФОП, оформлять электронные документы, получать сертификаты, а также подавать заявления и осуществлять другие административные процедуры без необходимости обращаться в государственные учреждения лично.
Недавно РБК-Украина писало о том, как ФОП получить выписку из ЕГР в "Дії".
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