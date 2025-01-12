Как внести изменения в ФОП через "Дія": пошаговая инструкция

В приложении "Дія" предприниматели могут самостоятельно изменять информацию о физическом лице-предпринимателе (ФОП) онлайн. В частности, можно обновить следующие данные: виды экономической деятельности, контактную информацию и не только.

О том, как внести изменения в ФЛП через "Дія" - в материале РБК-Украина .

Как изменить данные о ФОП онлайн в "Дія":

"Дія"

"Дія" - это цифровой сервис, предоставляющий гражданам Украины возможность получать государственные услуги онлайн. Через приложение и портал "Дія" можно регистрировать ФОП, оформлять электронные документы, получать сертификаты, а также подавать заявления и осуществлять другие административные процедуры без необходимости обращаться в государственные учреждения лично.

Недавно РБК-Украина писало о том, как ФОП получить выписку из ЕГР в "Дії".

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