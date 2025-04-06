Як вмістити у бак авто більше бензину: прості поради та секрети

Досвід автомобілістів показує, що у заводській документації машини майже завжди вказана занижена ємність паливного бака. Не будемо зараз з’ясовувати, чому так сталося (хоча нижче ми ще згадаємо про це), проте скажемо, що до паспортної цифри можна в середньому додавати 5 – 8 літрів. Але у багатьох моделей використати цю прибавку не так вже і просто. Тож поговоримо про деякі секрети "розтягування" бака у сучасних легкових машин.

Як збільшити місткість бака автомобіля

Головне завдання водія, який хоче вмістити в машину якомога більше пального – заповнити ним всі порожнини у горішній частині бака. Порядок дій залежить від того, як відбувається заправка – з колонки на АЗС чи з каністри.

На АЗС. Налити в бак пального по вінця часто заважає запобіжний пристрій паливороздавального пістолета. У ньому є клапан відсічки, який автоматично припиняє подання пального, коли бак наповниться – або коли клапану здається, що він наповнився. Доволі часто надто чутлива відсічка спрацьовує не через наповнення бака, а через хвилю палива, яка бува утворюється у горловині. Проте надто чутливий датчик можна вгамувати.

Коли запобіжний клапан переповнення спрацює, треба частково витягнути заправний пістолет з глибини горловини – і тоді поволі знов натискувати спуск пістолета, щоб з нього знову потекло пальне. І дуже протискувати спусковий гачок не треба, треба тримати потік пального слабким аж до остаточного наповнення бака.

З каністри. Заповнити бак на 100 % об’єму з каністри простіше, ніж з бензоколонки. Треба просто лити пальне поволі, щоб повітря встигало виходити з усіх закапелків бака, звільняючи місце для рідини. Але тут велику роль зіграє інвентар – знадобиться лійка-воронка чи шланг.

Є складність у тому, що в сучасних моделях заправна горловина дуже вузька, та ще й має клапан у вигляді металевої пелюстки. А в дизеля останніх поколінь в горловині може стояти особливий кільцевий клапан, який не дає встромити тонкий "бензиновий" пістолет (або тонку лійку). І перехитрити такий клапан, натиснувши на пелюстку, наприклад, шлангом чи олівцем, не вдасться – клапан відкриється, тільки коли на нього тиснути відразу у кількох точках по колу.

Тобто, треба мати лійку (так звана "під клапан"), яка підійде саме до цього конкретного авто – з тонким або товстим носиком, а також достатньо довгу. При тому для згаданих дизелів існує оригінальна воронка-перехідник. Часто альтернативою може стати шланг – найчастіше підходить гнучкий і нетовстий, діаметром 8-10 мм.

Куди вміщується додатковий бензин

Паливні баки легкових авто мають часто дивовижну, аж ніяк не правильну геометричну форму. Щоб простір машини використовувався раціональніше, баки отримали складний рельєф, особливо в горішньої частині. В цих заглибленнях та опуклостях утворюється додаткове місце для пального, але оскільки в них залишається повітря, швидко заповнити їх пальним непросто – чому, власне, при заправці і доводиться вдаватись до додаткових хитрощів.

Також помітну прибавку пального, порядку 1–2-х літрів, іноді може вмістити заливна горловина бака, адже вона в сучасних машин часом тягнеться більш як на півметра. Так і набираються додаткові літри ємності, які в деяких машин сягають 15 літрів (наприклад, Renault Duster та Logan).



Коротко

Маніпуляції з бензином чи дизпаливом супроводжуються не дуже приємними для середньостатистичного водія нюансами – різким запахом та потребою потім вимити руки. Тому якщо ви хочете заправитись "під корок" на АЗС, варто просто домовитись з хлопцем-заправником. Який за додаткову винагороду або щиру подяку виконає завдання професійно – так, що ви незабаром побачите у заливній горловині хвилі палива. До речі, деякі автомобільні інженери говорять, що настільки переповнювати баки некорисно для автомобіля.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Autobild.