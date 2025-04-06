Как вместить в бак авто больше бензина: простые советы и секреты

Опыт автомобилистов показывает, что в заводской документации машины почти всегда указана заниженная емкость топливного бака. Не будем сейчас выяснять, почему так произошло (хотя ниже мы еще вспомним об этом), однако скажем, что к паспортной цифре можно в среднем прибавлять 5 - 8 литров. Но у многих моделей использовать эту прибавку не так уж и просто. Поэтому поговорим о некоторых секретах "растягивания" бака у современных легковых машин.

Как увеличить вместимость бака автомобиля

Главная задача водителя, который хочет вместить в машину как можно больше топлива - заполнить им все полости в верхней части бака. Порядок действий зависит от того, как происходит заправка - из колонки на АЗС или из канистры.

На АЗС. Налить в бак горючего до краев часто мешает предохранительное устройство топливораздаточного пистолета. В нем есть клапан отсечки, который автоматически прекращает подачу топлива, когда бак наполнится - или когда клапану кажется, что он наполнился. Довольно часто слишком чувствительная отсечка срабатывает не из-за наполнения бака, а из-за волны топлива, которая бывает образуется в горловине. Однако слишком чувствительный датчик можно успокоить.

Когда предохранительный клапан переполнения сработает, надо частично вытянуть заправочный пистолет из глубины горловины - и тогда медленно снова нажимать спуск пистолета, чтобы из него снова потекло топливо. И сильно продавливать спусковой крючок не надо, надо держать поток горючего слабым вплоть до окончательного наполнения бака.

Из канистры. Заполнить бак на 100 % объема из канистры проще, чем с бензоколонки. Нужно просто лить горючее медленно, чтобы воздух успевал выходить из всех закоулков бака, освобождая место для жидкости. Но здесь большую роль сыграет инвентарь - понадобится лейка-воронка или шланг.

Есть сложность в том, что в современных моделях заправочная горловина очень узкая, да еще и имеет клапан в виде металлического лепестка. А у дизеля последних поколений в горловине может стоять особый кольцевой клапан, который не дает воткнуть тонкий "бензиновый" пистолет (или тонкую лейку). И перехитрить такой клапан, нажав на лепесток, например, шлангом или карандашом, не удастся - клапан откроется, только когда на него давить сразу в нескольких точках по кругу.

То есть, надо иметь воронку (так называемую "под клапан"), которая подойдет именно к этому конкретному авто - с тонким или толстым носиком, а также достаточно длинную. При этом для упомянутых дизелей существует оригинальная воронка-переходник. Часто альтернативой может стать шланг - чаще всего подходит гибкий и нетолстый, диаметром 8-10 мм.

Куда помещается дополнительный бензин

Топливные баки легковых авто имеют часто диковинную, отнюдь не правильную геометрическую форму. Чтобы пространство машины использовалось рациональнее, баки получили сложный рельеф, особенно в верхней части. В этих углублениях и выпуклостях образуется дополнительное место для топлива, но поскольку в них остается воздух, быстро заполнить их топливом непросто - почему, собственно, при заправке и приходится прибегать к дополнительным хитростям.

Также заметную прибавку топлива, порядка 1-2-х литров, иногда может вместить заливная горловина бака, ведь она у современных машин порой тянется более чем на полметра. Так и набираются дополнительные литры емкости, которые у некоторых машин достигают 15 литров (например, Renault Duster и Logan).



Коротко

Манипуляции с бензином или дизтопливом сопровождаются не очень приятными для среднестатистического водителя нюансами - резким запахом и необходимостью потом вымыть руки. Поэтому если вы хотите заправиться "под корок" на АЗС, стоит просто договориться с парнем-заправщиком. Который за дополнительное вознаграждение или искреннюю благодарность выполнит задачу профессионально - так, что вы вскоре увидите в заливной горловине волны топлива. Кстати, некоторые автомобильные инженеры говорят, что настолько переполнять баки неполезно для автомобиля.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Autobild.