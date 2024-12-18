Як визнати померлим зниклого безвісти військовослужбовця: адвокатка назвала важливі аспекти

В умовах війни в Україні багато військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Частина захисників країни загинули на полі бою, однак через інтенсивні бойові дії побратими не мають можливості забрати їхні тіла. Водночас родичі не можуть отримати офіційні документи про смерть близької людини.

Адвокатка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Олена Бірюч розповіла РБК-Україна , чи можна визнати померлим військового, про якого нічого не відомо.

Станом на листопад 2024 року в Україні безвісти зниклими офіційно вважаються 59 тисяч осіб, з них понад 49 тисяч осіб перебувають у розшуку як особи, зниклі безвісти за особливих обставин. Такі дані опубліковані у Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин.

Адвокатка зазначає, що рідні військовослужбовця, щодо якого існує висока ймовірність загибелі, мають право звернутися до суду для визнання його померлим. Це необхідно, оскільки у разі відсутності тіла неможливо отримати медичне свідоцтво про смерть, а відповідно – свідоцтво органів РАЦС.

Які документи потрібно зібрати для суду

Для звернення до суду потрібно зібрати докази, що підтверджують ймовірність загибелі військовослужбовця. Серед них документи від військової частини. Це можуть бути сповіщення сім'ї, журнал бойових дій (витяг), відомості про присвоєння звання (розповсюджені випадки присвоєння звання "посмертно" щодо зниклих безвісти військових, тобто сама військова частина фактично констатує таким чином його загибель), відомості про свідків та будь-які інші документи, в яких йдеться про обставини, що свідчать про загибель або високий ступінь її ймовірності.

Також до суду можна подати дані від органів, що займаються розшуком зниклих безвісти або військовополонених, зокрема:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти

Об’єднаний центр з пошуку та звільнення військовополонених

Національне інформаційне бюро

Червоний Хрест

Відповідно до частини другої статті 46 46 Цивільного кодексу України фізичну особу, яка зникла безвісти у зв`язку з воєнними діями, збройним конфліктом, суд може оголосити померлою після спливу двох років після закінчення воєнних дій.

"З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців. Таким чином, за наявності переконливих доказів загибелі військовослужбовця, до суду можна звернутися за спливом 6-місяців від дати зникнення особи безвісти", – пояснює адвокатка.

Як отримати свідоцтво про смерть військовослужбовця

Адвокатка Олена Бірюч розповіла, що в Україні існують два процесуальні шляхи для отримання свідоцтва про смерть військовослужбовця, якщо його тіло не було знайдено. Обидва варіанти дають змогу родичам претендувати на пільги та виплати, однак мають суттєві відмінності у процедурі.

Встановлення факту смерті. Ця процедура регулюється статтею 317 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК) і передбачає:

подання заяви до будь-якого місцевого суду незалежно від місця проживання заявника

звільнення заявників від сплати судового збору

розгляд справи суддею одноособово та негайно

можливість негайного виконання рішення суду

Підставою для ухвалення рішення є докази, які напевне підтверджують загибель особи.

Оголошення особи померлою. Ця процедура регламентується статтями 305–309 ЦПК України та має низку особливостей:

заяви подаються виключно за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання особи

заявник сплачує судовий збір за кожну вимогу немайнового характеру у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у 2024 році судовий збір становив 1816,80 гривень за три позовні вимоги (оголошення особи померлою, встановлення дати смерті, встановлення, що смерть настала під час виконання ним обов’язків військової служби)

справа розглядається за участі двох присяжних, заявника, заінтересованих осіб та свідків

рішення набуває чинності лише після закінчення строку на апеляційне оскарження

Докази мають підтверджувати високий ступінь імовірності загибелі особи.

За словами адвокатки, суди часто відмовляють у встановленні факту смерті через недостатню переконливість доказів, навіть якщо військова частина надає точні координати місцезнаходження тіла, яке не вдалося евакуювати. Водночас процедура оголошення особи померлою є складнішою через необхідність залучення присяжних, які можуть зривати засідання.

Попри труднощі, адвокатка наголошує, що отримання судового рішення та виплат є цілком реальним. Вона навела приклад справи, у якій у квітні 2024 року було встановлено факт смерті прикордонника, а вже у вересні його родина отримала першу частину одноразової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень.