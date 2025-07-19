Як вижити під завалами: поради ДСНС, які можуть врятувати життя

Українцям дали низу порад, як діяти у випадку, якщо ви опинились під завалами внаслідок обстрілу росіянами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник частини інженерного забезпечення ДСНС України в місті Києві Сергій Вовк.
"Найголовніше - зберігати спокій. Якщо ви будете спокійними, вас знайдуть і врятують. Рятувальники завжди мають одну мету - врятувати кожного потерпілого, кожну людину під завалами", - наголосив Вовк.
Він закликав не намагатися самостійно розбирати завали, адже це може бути смертельно небезпечно.
"Ваш кругозір обмежений, і ви не знаєте, що знаходиться над вами. Це може бути бетонна плита, балка або інша конструкція, яка тримається буквально "на волосині". Будь-який необережний рух може спричинити обвал", - пояснив представник ДСНС.
Що робити, якщо ви опинилися під завалами:
"ДСНС має величезну кількість методів і засобів для порятунку людей. Наші фахівці - висококваліфіковані, з великим практичним досвідом, набутим із 2022 року", - підкреслив Вовк.
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