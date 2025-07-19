Как выжить под завалами: советы ГСЧС, которые могут спасти жизнь

"Самое главное - сохранять спокойствие. Если вы будете спокойными, вас найдут и спасут. Спасатели всегда имеют одну цель - спасти каждого пострадавшего, каждого человека под завалами", - подчеркнул Вовк.

Он призвал не пытаться самостоятельно разбирать завалы, ведь это может быть смертельно опасно.

"Ваш кругозор ограничен, и вы не знаете, что находится над вами. Это может быть бетонная плита, балка или другая конструкция, которая держится буквально "на волоске". Любое неосторожное движение может повлечь обвал", - пояснил представитель ГСЧС.

Как защитить себя до прибытия спасателей

Что делать, если вы оказались под завалами:

сохраняйте спокойствие - паника приводит к учащенному дыханию и потере энергии;

не разбирайте завалы самостоятельно, это может привести к дальнейшим обвалам;

защитите органы дыхания и зрения - используйте ткань, респиратор или любое доступное средство;

примите безопасную позу, если возможно - позу эмбрион;

не кричите постоянно, сохраняйте силы- кричать нужно только тогда, когда слышите, что кто-то рядом;

подавайте сигналы - стучите по металлу или бетону, чтобы привлечь внимание;

ожидайте помощи - спасатели используют новейшую технику, эхолокаторы, кинологические группы для поиска людей.

"ГСЧС имеет огромное количество методов и средств для спасения людей. Наши специалисты - высококвалифицированные, с большим практическим опытом, приобретенным с 2022 года", - подчеркнул Вовк.