Как выжить под завалами: советы ГСЧС, которые могут спасти жизнь

Украинцам дали ряд советов, как действовать в случае, если вы оказались под завалами в результате обстрела россиянами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник части инженерного обеспечения ГСЧС Украины в городе Киеве Сергей Вовк.
"Самое главное - сохранять спокойствие. Если вы будете спокойными, вас найдут и спасут. Спасатели всегда имеют одну цель - спасти каждого пострадавшего, каждого человека под завалами", - подчеркнул Вовк.
Он призвал не пытаться самостоятельно разбирать завалы, ведь это может быть смертельно опасно.
"Ваш кругозор ограничен, и вы не знаете, что находится над вами. Это может быть бетонная плита, балка или другая конструкция, которая держится буквально "на волоске". Любое неосторожное движение может повлечь обвал", - пояснил представитель ГСЧС.
Что делать, если вы оказались под завалами:
"ГСЧС имеет огромное количество методов и средств для спасения людей. Наши специалисты - высококвалифицированные, с большим практическим опытом, приобретенным с 2022 года", - подчеркнул Вовк.
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