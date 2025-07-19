Як вижити під завалами: поради ДСНС, які можуть врятувати життя

Українцям дали низу порад, як діяти у випадку, якщо ви опинились під завалами внаслідок обстрілу росіянами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів начальник частини інженерного забезпечення ДСНС України в місті Києві Сергій Вовк.

"Найголовніше - зберігати спокій. Якщо ви будете спокійними, вас знайдуть і врятують. Рятувальники завжди мають одну мету - врятувати кожного потерпілого, кожну людину під завалами", - наголосив Вовк.

Він закликав не намагатися самостійно розбирати завали, адже це може бути смертельно небезпечно.

"Ваш кругозір обмежений, і ви не знаєте, що знаходиться над вами. Це може бути бетонна плита, балка або інша конструкція, яка тримається буквально "на волосині". Будь-який необережний рух може спричинити обвал", - пояснив представник ДСНС.

Як захистити себе до прибуття рятувальників

Що робити, якщо ви опинилися під завалами:

зберігайте спокій - паніка призводить до прискореного дихання і втрати енергії;

не розбирайте завали самостійно, це може спричинити подальші обвали;

захистіть органи дихання та зору - використовуйте тканину, респіратор чи будь-який доступний засіб;

прийміть безпечну позу, якщо можливо - позу ембріон;

не кричіть постійно, зберігайте сили- кричати потрібно лише тоді, коли чуєте, що хтось поряд;

подавайте сигнали - стукайте по металу чи бетону, щоб привернути увагу;

очікуйте допомоги - рятувальники використовують новітню техніку, ехолокатори, кінологічні групи для пошуку людей.

"ДСНС має величезну кількість методів і засобів для порятунку людей. Наші фахівці - висококваліфіковані, з великим практичним досвідом, набутим із 2022 року", - підкреслив Вовк.