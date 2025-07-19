ua en ru
Сб, 19 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як вижити під завалами: поради ДСНС, які можуть врятувати життя

Субота 19 липня 2025 09:00
UA EN RU
Як вижити під завалами: поради ДСНС, які можуть врятувати життя Ілюстративне фото: у ДСНС розповіли, як вижити під завалми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українцям дали низу порад, як діяти у випадку, якщо ви опинились під завалами внаслідок обстрілу росіянами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник частини інженерного забезпечення ДСНС України в місті Києві Сергій Вовк.

"Найголовніше - зберігати спокій. Якщо ви будете спокійними, вас знайдуть і врятують. Рятувальники завжди мають одну мету - врятувати кожного потерпілого, кожну людину під завалами", - наголосив Вовк.

Він закликав не намагатися самостійно розбирати завали, адже це може бути смертельно небезпечно.

"Ваш кругозір обмежений, і ви не знаєте, що знаходиться над вами. Це може бути бетонна плита, балка або інша конструкція, яка тримається буквально "на волосині". Будь-який необережний рух може спричинити обвал", - пояснив представник ДСНС.

Як захистити себе до прибуття рятувальників

Що робити, якщо ви опинилися під завалами:

  • зберігайте спокій - паніка призводить до прискореного дихання і втрати енергії;
  • не розбирайте завали самостійно, це може спричинити подальші обвали;
  • захистіть органи дихання та зору - використовуйте тканину, респіратор чи будь-який доступний засіб;
  • прийміть безпечну позу, якщо можливо - позу ембріон;
  • не кричіть постійно, зберігайте сили- кричати потрібно лише тоді, коли чуєте, що хтось поряд;
  • подавайте сигнали - стукайте по металу чи бетону, щоб привернути увагу;
  • очікуйте допомоги - рятувальники використовують новітню техніку, ехолокатори, кінологічні групи для пошуку людей.

"ДСНС має величезну кількість методів і засобів для порятунку людей. Наші фахівці - висококваліфіковані, з великим практичним досвідом, набутим із 2022 року", - підкреслив Вовк.

Читайте також про те, чому "правило двох стін" більше не працює.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Війна в Україні
Новини
Палали кілька поверхів: стало відомо про наслідки удару РФ по Одесі (фото, відео)
Палали кілька поверхів: стало відомо про наслідки удару РФ по Одесі (фото, відео)
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні