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Как выжить под завалами: советы ГСЧС, которые могут спасти жизнь

Суббота 19 июля 2025 09:00
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Как выжить под завалами: советы ГСЧС, которые могут спасти жизнь Иллюстративное фото: в ГСЧС рассказали, как выжить под завалами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцам дали ряд советов, как действовать в случае, если вы оказались под завалами в результате обстрела россиянами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник части инженерного обеспечения ГСЧС Украины в городе Киеве Сергей Вовк.

"Самое главное - сохранять спокойствие. Если вы будете спокойными, вас найдут и спасут. Спасатели всегда имеют одну цель - спасти каждого пострадавшего, каждого человека под завалами", - подчеркнул Вовк.

Он призвал не пытаться самостоятельно разбирать завалы, ведь это может быть смертельно опасно.

"Ваш кругозор ограничен, и вы не знаете, что находится над вами. Это может быть бетонная плита, балка или другая конструкция, которая держится буквально "на волоске". Любое неосторожное движение может повлечь обвал", - пояснил представитель ГСЧС.

Как защитить себя до прибытия спасателей

Что делать, если вы оказались под завалами:

  • сохраняйте спокойствие - паника приводит к учащенному дыханию и потере энергии;
  • не разбирайте завалы самостоятельно, это может привести к дальнейшим обвалам;
  • защитите органы дыхания и зрения - используйте ткань, респиратор или любое доступное средство;
  • примите безопасную позу, если возможно - позу эмбрион;
  • не кричите постоянно, сохраняйте силы- кричать нужно только тогда, когда слышите, что кто-то рядом;
  • подавайте сигналы - стучите по металлу или бетону, чтобы привлечь внимание;
  • ожидайте помощи - спасатели используют новейшую технику, эхолокаторы, кинологические группы для поиска людей.

"ГСЧС имеет огромное количество методов и средств для спасения людей. Наши специалисты - высококвалифицированные, с большим практическим опытом, приобретенным с 2022 года", - подчеркнул Вовк.

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