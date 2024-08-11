Як військовому оформити відпустку з виїздом за кордон: поради юриста

Як оформити відпустку за кордон

"Отримання дозволу на проведення відпустки за кордоном треба починати не менш ніж за три тижні до дати її початку. Військовослужбовець має написати рапорт про надання відпустки з перебуванням за межами України", - каже юрист.

У рапорті вказуються:

умови подорожі

дати від’їзду та повернення

назву КПП, через який планується перетинати кордон (якщо відомо)

транспорт, яким військовослужбовець подорожуватиме до місця перебування і у зворотному напрямку

"Рапорт слід надати командиру підрозділу разом з документами, що підтверджують причину, місце перебування та терміни подорожі. В кожному конкретному випадку перелік документів буде відрізнятися. Наприклад, це можуть бути свідоцтва про шлюб чи народження дитини, довідки з лікарні про стан здоров’я близького родича та документи, які засвідчують перебування сім’ї за кордоном (з перекладом), або підтвердження бронювання готелю, квитки авіакомпанії тощо", - каже Кісь.

Командир підрозділу має погодити рапорт та подати його командиру військової частини, який ухвалює рішення про відпустку та погодження знаходження військовослужбовця в цей час поза межами України.

Рішення оформлюють у відповідний наказ, військовослужбовцю видають відпускний квиток, в якому вказаний термін відпустки та дозвіл на виїзд.

Перед відпусткою військовослужбовцю необхідно отримати витяг із наказу про відпустку із зазначенням можливості перетину державного кордону України.

"Після вибуття з військової частини та прибуття на місце проживання перед виїздом за кордон військовослужбовець має стати на облік в ТЦК або органах місцевого самоврядування (якщо найближчий ТЦК на відстані більше ніж 30 км) та повідомити про виїзд за кордон для постановки на відповідний внутрішній облік", - наголошує юрист.

Після повернення з-за кордону необхідно знятися з внутрішнього обліку перед поверненням до своєї військової частини.

"Звичайна щорічна відпустка, як і її проведення за кордоном, оформлюється Наказом командира військової частини, в якої військовослужбовець проходить службу. Рішення приймається командиром одноосібно, на власний досвід та оцінку обставин", - каже Кісь.

Які документи потрібні для перетину кордону

Для виїзду за межі України військовослужбовцю необхідно мати:

закордонний паспорт громадянина України (службовий паспорт України - у випадках, визначених законодавством)

документ, що підтверджує особу військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо)

відповідні документи, що підтверджують дозвіл на виїзд та його мету: відпускний квиток або витяг із наказу із зазначенням виїзду у відпустку за кордон, місця та терміну перебування, медичні документи для лікування за кордоном (якщо відпустка з виїздом для лікування), відповідну візу (під час виїзду до держав, з якими діє візовий режим, оформлену у консульській установі іноземної держави в Україні)

Перелік документів регламентується пунктом 2-15 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету міністрів № 57 від 27 січня 1995 року, та інформацією Міноборони, рішення про дозвіл перетину кордону надає черговий інспектор Держприкордонслужби на Пункті пропуску.