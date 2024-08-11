Как военному оформить отпуск с выездом за границу: советы юриста

Военные имеют право провести свой отпуск за границей даже во время действия военного положения, но для этого нужно оформить правильно всю документацию и предоставить ее командиру подразделения.
РБК-Украина расспросила адвоката ЮК "Де-Юре" Ларису Кись о том, как военному оформить отпуск за границу.
"Получение разрешения на проведение отпуска за границей нужно начинать не менее чем за три недели до даты его начала. Военнослужащий должен написать рапорт о предоставлении отпуска с пребыванием за пределами Украины", - говорит юрист.
В рапорте указываются:
"Рапорт следует предоставить командиру подразделения вместе с документами, подтверждающими причину, местонахождение и сроки путешествия. В каждом конкретном случае перечень документов будет отличаться. Например, это могут быть свидетельства о браке или рождении ребенка, справки из больницы о состоянии здоровья близкого родственника и документы, удостоверяющие пребывание семьи за рубежом (с переводом), или подтверждение бронирования гостиницы, билеты авиакомпании и т. д", - говорит Кись.
Командир подразделения должен согласовать рапорт и подать его командиру воинской части, который принимает решение об отпуске и согласовании нахождения военнослужащего в это время вне Украины.
Решение оформляется в соответствующий приказ, военнослужащему выдается отпускной билет, в котором указан срок отпуска и разрешение на выезд.
Перед отпуском военнослужащему необходимо получить выписку из приказа об отпуске с указанием возможности пересечения государственной границы Украины.
"По выбытии из воинской части и прибытии на место жительства перед выездом за границу военнослужащий должен стать на учет в ТЦК или органах местного самоуправления (если ближайший ТЦК на расстоянии более 30 км) и сообщить о выезде за границу для постановки на соответствующий внутренний учет", - подчеркивает юрист.
После возвращения из-за границы необходимо сняться с внутреннего учета перед возвращением в свою воинскую часть.
"Обычный ежегодный отпуск, как и его проведение за границей, оформляется Приказом командира воинской части, в которой военнослужащий проходит службу. Решение принимается командиром единолично, на собственный опыт и оценку обстоятельств", - говорит Кись.
Для выезда за пределы Украины военнослужащему необходимо иметь:
Перечень документов регламентируется пунктом 2-15 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета министров № 57 от 27 января 1995 года, и информацией Минобороны, решение о разрешении пересечения границы предоставляет очередной инспектор Госпогранслужбы на Пункте пропуска.
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