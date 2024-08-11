Как военному оформить отпуск с выездом за границу: советы юриста

Как оформить отпуск за границу

"Получение разрешения на проведение отпуска за границей нужно начинать не менее чем за три недели до даты его начала. Военнослужащий должен написать рапорт о предоставлении отпуска с пребыванием за пределами Украины", - говорит юрист.

В рапорте указываются:

условия путешествия

даты отъезда и возврата

название КПП, через который планируется пересекать границу (если известно)

транспорт, по которому военнослужащий будет путешествовать к месту пребывания и в обратном направлении

"Рапорт следует предоставить командиру подразделения вместе с документами, подтверждающими причину, местонахождение и сроки путешествия. В каждом конкретном случае перечень документов будет отличаться. Например, это могут быть свидетельства о браке или рождении ребенка, справки из больницы о состоянии здоровья близкого родственника и документы, удостоверяющие пребывание семьи за рубежом (с переводом), или подтверждение бронирования гостиницы, билеты авиакомпании и т. д", - говорит Кись.

Командир подразделения должен согласовать рапорт и подать его командиру воинской части, который принимает решение об отпуске и согласовании нахождения военнослужащего в это время вне Украины.

Решение оформляется в соответствующий приказ, военнослужащему выдается отпускной билет, в котором указан срок отпуска и разрешение на выезд.

Перед отпуском военнослужащему необходимо получить выписку из приказа об отпуске с указанием возможности пересечения государственной границы Украины.

"По выбытии из воинской части и прибытии на место жительства перед выездом за границу военнослужащий должен стать на учет в ТЦК или органах местного самоуправления (если ближайший ТЦК на расстоянии более 30 км) и сообщить о выезде за границу для постановки на соответствующий внутренний учет", - подчеркивает юрист.

После возвращения из-за границы необходимо сняться с внутреннего учета перед возвращением в свою воинскую часть.

"Обычный ежегодный отпуск, как и его проведение за границей, оформляется Приказом командира воинской части, в которой военнослужащий проходит службу. Решение принимается командиром единолично, на собственный опыт и оценку обстоятельств", - говорит Кись.

Какие документы нужны для пересечения границы

Для выезда за пределы Украины военнослужащему необходимо иметь:

загранпаспорт гражданина Украины (служебный паспорт Украины - в случаях, определенных законодательством)

документ, подтверждающий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера и т. п.)

соответствующие документы, подтверждающие разрешение на выезд и его цель: отпускной билет или выписка из приказа с указанием выезда в отпуск за границу, места и срока пребывания, медицинские документы для лечения за границей (если отпуск с выездом для лечения), соответствующую визу (под время выезда в государства, с которыми действует визовый режим, оформленное в консульском учреждении иностранного государства в Украине)

Перечень документов регламентируется пунктом 2-15 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета министров № 57 от 27 января 1995 года, и информацией Минобороны, решение о разрешении пересечения границы предоставляет очередной инспектор Госпогранслужбы на Пункте пропуска.