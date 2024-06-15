Як військовому лише з бойовим досвідом знайти цивільну роботу: прості поради

За даними дослідження Veterun Hub, 85% роботодавців говорили, що готові наймати ветеранів. Бойовий досвід має доволі сильний вплив на людину, тому після повернення до цивільного життя у військових може виникати запитання: "Чим я можу займатися далі?"
РБК-Україна з посиланням на мережу підтримки для воїнів та їхніх близьких Veteran Hub розповідає, як військовим із бойовим досвідом знайти цивільну роботу.
До повернення в цивільне життя потрібно знову звикнути та адаптуватися. До того ж за цей час можна обдумати, які у вас є сильні навички, де ви хотіли б працювати, які знання та вміння зі служби можете застосовувати в роботі.
У жодному разі не потрібно відкидати свій військовий досвід, адже він є дуже цінним у різних життєвих ситуаціях. І це не обов'язково повинні бути саме професійні навички. Комунікація з людьми та залагоджування конфліктів, наприклад, також часто потрібні в професійному житті.
Якщо ви вже знаєте, ким хотіли б бути в цивільному житті, спробуйте знайти спільні риси між цією роботою та вашим військовим досвідом. Проаналізуйте свої обов'язки на службі, запишіть їх у список.
Це ваші навички, які можна розділити на професійні та "м'які". Тепер візьміть аркуш і розділіть записані навички на два стовпчики. В одному будуть ваші практичні вміння, а в іншому - навички, які потрібні на ринку праці.
Коли відчуваєте, що готові до пошуку роботи, розпочинайте перегляд вакансій. Спочатку можна переглядати ті пропозиції, де не вимагають значного досвіду.
Читайте відгуки про переваги та недоліки професії, які є перспективи розвитку. Переглядаючи вакансії, можна також зрозуміти, чого очікують роботодавці від кандидатів і що ви можете їм запропонувати.
Як військовим знайти цивільну роботу (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Обдумайте також, ким ви хотіли б бути за п'ять років. Якщо запитання складне для початку, можна звернутися до кар'єрних консультантів.
Виконання глобальної справи можна полегшити, склавши короткостроковий план на місяць і довгостроковий - на рік. Що ви можете зробити за місяць? Створити резюме, відправляти 20 відгуків на день, проходити співбесіду щотижня тощо.
На рік такий план скласти важче, тому можна скористатися технікою SMART. Цілі повинні бути:
Виписуючи цілі, враховуйте специфіку спеціальності, яка вам цікава, досвід і можливості для розвитку.
Проходження співбесід є корисним для того, щоб визначити рівень своєї енергії для комунікації та нових контактів. Спілкування може бути в будь-якій зручній формі: месенджери, відеодзвінки, живі зустрічі, відвідування заходів.
Проте якщо ви відчуваєте, що вам складно комунікувати, не змушуйте себе. Щоби продовжувати пошуки, можна просто відгукуватися на вакансії онлайн. Пам'ятайте про перший пункт - не поспішайте та дайте собі час.
У соціальних мережах чи окремих організаціях можна знайти кар'єрних консультантів, які допоможуть розібратися у своєму кар'єрному шляху. Наразі можна знайти організації, які надають таку допомогу для ветеранів безкоштовно.
З якими запитами працюють кар'єрні консультанти:
Кар'єрний консультант - це людина, яка допоможе пройти шлях, але не зробить все за вас, тому від особистих зусиль і розуміння також багато залежить.
Раніше ми розповідали, які вакансії в тилу ЗСУ можна знайти та які пропонують зарплати.
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